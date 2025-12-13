ना शोर, ना शोऑफ, फिर भी थे सबके क्रश... स्कूल टाइम में ऐसे थे ‘धुरंधर’ के विलेन, पुरानी दोस्त ने खोला राज, बोले- ‘उनकी सौतेली मां...’

Akshaye Khanna: अक्षय खन्ना इन दिनों नई फिल्म ‘धुरंधर’ में अपनी 27 सेकंड की जबरदस्त एंट्री को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इसी बीच उनके पुराने स्कूल फ्रेंड की एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें उन्होंने बताया कि अक्षय खन्ना स्कूल टाइम पर कैसे थे. उनकी सौतेली मां...
Trending Photos
Akshaye Khanna Tragic Personal Life: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे और एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों नई फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस को काफी एंजॉय कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में वे रहमान डकैत का किरदार प्ले कर रहे हैं. फिल्म में उनके किरदार और एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके अलावा अरबी गाने FA9LA पर उनकी वायरल वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनका नया फैनबेस बन चुका है.
इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी दिलचस्प खुलासा हुआ. दरअसल, उनकी एक पुरानी दोस्क का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ स्कूल के दिनों से जुड़ी यादें शेयर की हैं. इंस्टाग्राम यूजर सायरा शाह हलीम ने दावा किया कि वे अक्षय खन्ना के साथ स्कूल में पढ़ चुकी हैं. उन्होंने बताया कि अक्षय उनसे कुछ साल सीनियर थे और ऊटी के लॉरेंस स्कूल लवडेल में पढ़ते थे. सायरा ने लिखा कि वे अपने भाई मेजर मोहम्मद अली शाह के साथ वहां बोर्डर थीं.
अक्षय को कहा जाता था ‘हार्टब्रेक किड’
उनके मुताबिक, स्कूल में अक्षय को ‘हार्टब्रेक किड’ कहा जाता था और वे अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे. सायरा ने बताया कि स्कूल में ये बात खूब चर्चा में रहती थी कि वे एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं और क्लास 11 में एडमिशन लेने वाले हैं. सभी स्टूडेट्स ये जानने को उत्सुक थे कि वे कैसे दिखते हैं. अगले 2 सालों तक वे उन्हें रोज कैंपस में देखते थे, कभी रास्ते में, कभी टक शॉप के पास. सायरा के शब्दों में, ‘वे पूरे स्कूल का क्रश थे, बस यही सच है’. उन्होंने बताया कि अक्षय फुटबॉल टीम के शोर मचाने वाले कैप्टन जैसे नहीं थे.
3 करोड़ का बजट सुन कांप गई थी इंडस्ट्री, बोले- होगी फ्लॉप, 35 दिन बाद ‘शोले’ ने रचा इतिहास, 50 साल बाद सामने आया ओरिजिनल क्लाइमैक्स
पूरे स्कूल के क्रश थे अक्षय खन्ना
वे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, बल्कि चुपचाप रहने वाले और सोच में डूबे रहने वाले इंसान थे. सायरा के मुताबिक, ‘वे शांत तूफान जैसे थे. उन्होंने कभी कोई ड्रामा नहीं किया, लेकिन उनकी वदह से कई दिल जरूर टूटे’. यही उनकी सबसे अलग पहचान थी. सायरा ने ये भी लिखा कि अक्षय काफी अलग स्वभाव के थे. वे स्कूल सोशल्स में नहीं जाते थे और न ही बड़े ग्रुप्स का हिस्सा बनते थे. वे अक्सर लॉन में चाय पीते या अकेले कैंपस में टहलते नजर आते थे. अलग मायनों में वे ‘लेडीज मैन’ नहीं थे, फिर भी पूरे स्कूल में सबसे फेमस सीनियर थे.
स्कूल में मिलने आती थी सौतेली मां
उनके पिता विनोद खन्ना और सौतेली मां उनसे मिलने अक्सर आते थे. अपनी पोस्ट के आखिर में सायरा ने कहा कि बाद में उन्हें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई जब अक्षय फिल्मों में चले गए. कुछ फिल्में चलीं, कुछ नहीं, लेकिन एक बात हमेशा वही रही, उनका लो-की और मिस्टीरियस अंदाज. सायरा के मुताबिक, ‘वे आज भी वैसे ही हैं जैसे स्कूल में थे’. उन्होंने खुशी जताई कि अब अक्षय को उनकी मेहनत और टैलेंट का पूरा श्रेय मिल रहा है. बता दें, अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ वर्ल्डवाइड 300 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.