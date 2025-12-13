Advertisement
trendingNow13039584
Hindi Newsबॉलीवुडना शोर, ना शोऑफ, फिर भी थे सबके क्रश... स्कूल टाइम में ऐसे थे ‘धुरंधर’ के विलेन, पुरानी दोस्त ने खोला राज, बोले- ‘उनकी सौतेली मां...’

ना शोर, ना शोऑफ, फिर भी थे सबके क्रश... स्कूल टाइम में ऐसे थे ‘धुरंधर’ के विलेन, पुरानी दोस्त ने खोला राज, बोले- ‘उनकी सौतेली मां...’

Akshaye Khanna: अक्षय खन्ना इन दिनों नई फिल्म ‘धुरंधर’ में अपनी 27 सेकंड की जबरदस्त एंट्री को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इसी बीच उनके पुराने स्कूल फ्रेंड की एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें उन्होंने बताया कि अक्षय खन्ना स्कूल टाइम पर कैसे थे. उनकी सौतेली मां...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूल टाइम में ऐसे थे ‘धुरंधर’ के विलेन, पुराने दोस्त का वायरल हो रहा पोस्ट
स्कूल टाइम में ऐसे थे ‘धुरंधर’ के विलेन, पुराने दोस्त का वायरल हो रहा पोस्ट

Akshaye Khanna Tragic Personal Life: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे और एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों नई फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस को काफी एंजॉय कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में वे रहमान डकैत का किरदार प्ले कर रहे हैं. फिल्म में उनके किरदार और एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके अलावा अरबी गाने FA9LA पर उनकी वायरल वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनका नया फैनबेस बन चुका है. 

इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी दिलचस्प खुलासा हुआ. दरअसल, उनकी एक पुरानी दोस्क का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ स्कूल के दिनों से जुड़ी यादें शेयर की हैं. इंस्टाग्राम यूजर सायरा शाह हलीम ने दावा किया कि वे अक्षय खन्ना के साथ स्कूल में पढ़ चुकी हैं. उन्होंने बताया कि अक्षय उनसे कुछ साल सीनियर थे और ऊटी के लॉरेंस स्कूल लवडेल में पढ़ते थे. सायरा ने लिखा कि वे अपने भाई मेजर मोहम्मद अली शाह के साथ वहां बोर्डर थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saira Shah Halim (@sairashahhalim)

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय को कहा जाता था ‘हार्टब्रेक किड’

उनके मुताबिक, स्कूल में अक्षय को ‘हार्टब्रेक किड’ कहा जाता था और वे अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे. सायरा ने बताया कि स्कूल में ये बात खूब चर्चा में रहती थी कि वे एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं और क्लास 11 में एडमिशन लेने वाले हैं. सभी स्टूडेट्स ये जानने को उत्सुक थे कि वे कैसे दिखते हैं. अगले 2 सालों तक वे उन्हें रोज कैंपस में देखते थे, कभी रास्ते में, कभी टक शॉप के पास. सायरा के शब्दों में, ‘वे पूरे स्कूल का क्रश थे, बस यही सच है’. उन्होंने बताया कि अक्षय फुटबॉल टीम के शोर मचाने वाले कैप्टन जैसे नहीं थे. 

3 करोड़ का बजट सुन कांप गई थी इंडस्ट्री, बोले- होगी फ्लॉप, 35 दिन बाद ‘शोले’ ने रचा इतिहास, 50 साल बाद सामने आया ओरिजिनल क्लाइमैक्स

पूरे स्कूल के क्रश थे अक्षय खन्ना

वे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, बल्कि चुपचाप रहने वाले और सोच में डूबे रहने वाले इंसान थे. सायरा के मुताबिक, ‘वे शांत तूफान जैसे थे. उन्होंने कभी कोई ड्रामा नहीं किया, लेकिन उनकी वदह से कई दिल जरूर टूटे’. यही उनकी सबसे अलग पहचान थी. सायरा ने ये भी लिखा कि अक्षय काफी अलग स्वभाव के थे. वे स्कूल सोशल्स में नहीं जाते थे और न ही बड़े ग्रुप्स का हिस्सा बनते थे. वे अक्सर लॉन में चाय पीते या अकेले कैंपस में टहलते नजर आते थे. अलग मायनों में वे ‘लेडीज मैन’ नहीं थे, फिर भी पूरे स्कूल में सबसे फेमस सीनियर थे. 

स्कूल में मिलने आती थी सौतेली मां 

उनके पिता विनोद खन्ना और सौतेली मां उनसे मिलने अक्सर आते थे. अपनी पोस्ट के आखिर में सायरा ने कहा कि बाद में उन्हें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई जब अक्षय फिल्मों में चले गए. कुछ फिल्में चलीं, कुछ नहीं, लेकिन एक बात हमेशा वही रही, उनका लो-की और मिस्टीरियस अंदाज. सायरा के मुताबिक, ‘वे आज भी वैसे ही हैं जैसे स्कूल में थे’. उन्होंने खुशी जताई कि अब अक्षय को उनकी मेहनत और टैलेंट का पूरा श्रेय मिल रहा है. बता दें, अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ वर्ल्डवाइड 300 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Akshaye KhannaDhurandhar

Trending news

BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
Lionel Messi in India
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
Kerala Local Body Election
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
BJP action
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
parliament attack 2001 anniversary
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
Thane
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
Dilip Ghosh
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
Kashmir
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Canada News
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप