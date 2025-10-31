Advertisement
बॉक्स ऑफिस पर हो गए 10 दिन, अब तक बजट नहीं निकाल पाई ‘थामा’, लेकिन ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने वसूल लिया दोगुना

Box Office Collection: आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी ‘थामा’ और हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की रोमांटिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ दोनों ही थिएटर्स में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही हैं. एक तरफ ‘थामा’ अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से हंसी और डर का मजा दे रही है, वहीं दूसरी फिल्म इमोशनल रोमांस से दिल छू रही है. चलिए दोनों के 10वें दिन का कलेक्शन.

Oct 31, 2025
दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर हो गए 10 दिन
दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर हो गए 10 दिन

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Earning: हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ इन दिनों थिएटर्स में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है. रिलीज के बाद से ही ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है. आयुष्मान खुराना की ये मूवी अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी के कारण हर उम्र के दर्शकों को पसंद आ रही है. फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जो लोगों को डराने के साथ हंसाने का भी काम करते हैं. दर्शक सोशल मीडिया पर भी ‘थामा’ को लेकर जबरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं.

दूसरी तरफ रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है. इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री को खूब सराहा जा रहा है. दोनों कलाकारों की एक्टिंग और इमोशंस से भरी कहानी ने युवाओं के बीच खास पहचान बनाई है. रिलीज को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी दर्शक इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं. हालांकि, कमाई के मामले में दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त जंग दिख रही है.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सबसे पहले बात ‘थामा’ की 

अब बात करें कमाई की तो ‘थामा’ ने पहले हफ्ते में शानदार परफॉर्म करते हुए सभी को हैरान कर दिया था. क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बाद फिल्म की रफ्तार थमी नहीं है. दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी इसकी कमाई ने सबको चौंका दिया है. हालांकि, 140 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 10 दिनों के अंदर अपना बजट निकाल नहीं पाईं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थामा’ ने अपने दसवें दिन लगभग 3.25 करोड़ की कमाई की है, जिसका बाद इसका टोटल कलेक्शन 108.25 करोड़ हो चुका है. 

10 दिन में कमा लिए बजय का दोगुना

वहीं ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की बात करें तो फिल्म का ग्राफ भी लगातार ऊपर जा रहा है. दीवाली पर रिलीज हुई इस फिल्म ने रोमांटिक कहानियों के शौकीनों के बीच खास पकड़ बनाई है. पहले दिन फिल्म ने 10 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद दूसरे दिन 8.88 करोड़ और तीसरे दिन लगभग 4 करोड़ की कमाई हुई थी. दसवें दिन तक फिल्म ने 1.77 करोड़ का कलेक्शन करते हुए कुल 54.27 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. हर्षवर्धन राणे की ये फिल्म इस बात का सबूत है कि अगर कहानी दमदार हो तो सफलता मिल ही जाती है. 

दोनों फिल्मों के बीच कमाई की टक्कर 

फिल्म ने तीन दिनों में ही अपना बजट निकाल लिया था, जो 25 से 30 करोड़ के बीच बताया गया था. अगर दोनों फिल्मों की कमाई की तुलना करें तो ‘थामा’ ने भले ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन अपने बड़े बजट के सामने ये फिल्म अभी तक लागत नहीं निकाल पाई है. वहीं दूसरी ओर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने अपने कम बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया. हर्षवर्धन की इस फिल्म ने महज 10 दिनों में ही बजट से दोगुनी कमाई कर ली है, जिससे इसकी सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

