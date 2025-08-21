7 दिनों में बजट का आधा भी वसूल नहीं पाई ‘वॉर 2’, मेकर्स को लगा 200 Cr का चूना, फिल्म से जुड़े इस शख्स ने छोड़ी इंडस्ट्री? बोले- ‘माफी चाहता हूं..’
7 दिनों में बजट का आधा भी वसूल नहीं पाई ‘वॉर 2’, मेकर्स को लगा 200 Cr का चूना, फिल्म से जुड़े इस शख्स ने छोड़ी इंडस्ट्री? बोले- ‘माफी चाहता हूं..’

War 2 : ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वॉर 2’ 7 दिन पहले यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन अभी तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का आधा भी वसूल नहीं पाई थी, जिसकी मेकर्स को उम्मीद नहीं थी. हाल ही में फिल्म से जुड़े एक खास शख्स को लेकर बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:54 AM IST
‘वॉर 2’ के मेकर्स को लगा 200 Cr का चूना, फिल्म से जुड़े इस शख्स ने छोड़ी इंडस्ट्री?
‘वॉर 2’ के मेकर्स को लगा 200 Cr का चूना, फिल्म से जुड़े इस शख्स ने छोड़ी इंडस्ट्री?

War 2 Box Office Failure: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी. लेकिन जब ये 7 दिन पहले यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उम्मीद के मुताबिक दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई. हालांकि, फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी रहीं, लेकिन धीरे-धीरे फिल्म का प्रदर्शन धीमा होता गया और अब हालात ये है कि फिल्म रेंग-रेंग कर कमाई कर रही है.

इसी बीच सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि फिल्म के तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रिब्यूट करने वाले नागा वामसी ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया है. फिल्म की नाकामी, कमजोर कमाई और ऑनलाइन अफवाहों के बीच नागा वामसी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर आकर सफाई दी. उन्होंने अपने पोस्ट में साफ किया कि वे अभी फिल्मों को छोड़ने वाले नहीं हैं. 

क्या सच में डिस्ट्रिब्यूट ने छोड़ी इंडस्ट्री? 

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में उनका सफर अभी काफी लंबा है और अगले 10 से 15 साल तक वे सिनेमा से जुड़े रहेंगे. वामसी का कहना था कि अफवाहें फैल रही हैं लेकिन उनका फिल्मों के लिए जुनून बरकरार है. अपने पोस्ट में नागा वामसी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'लगता है लोग मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. एक्स पर मेरे बारे में तरह-तरह की कहानियां चल रही हैं. लेकिन सच ये है कि अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ है'.

33 साल पुरानी इस सुपरहिट फिल्म की कॉपी है रजनीकांत की ‘कुली’? एक ने कमाए 350 Cr, तो दूसरी ने 100 दिन बॉक्स ऑफिस पर जमाए रखा कब्जा

डिस्ट्रिब्यूट ने दी सफाई 

उन्होंने आगे लिखा, 'निराश करने के लिए माफ करना.. लेकिन कम से कम अगले 10-15 साल तक मैं फिल्मों में रहूंगा. हमेशा सिनेमा के लिए काम करूंगा'. साथ ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'मास जातरा' का भी जिक्र किया और जल्द आने का वादा किया. अगर 'वॉर 2' की बात करें तो इसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और इसे यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. फिल्म में ऋतिक और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और आशुतोष राणा भी नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 दिनों में नहीं वसूल पाई बजट का आधा

इतनी बड़ी स्टारकास्ट और भारीभरकम बजट के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखा पाई. फिल्म को क्रिटिक्स से भी मिले-जुले रिव्यू ही मिले. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलाय. फिलहाल 'वॉर 2' ने रिलीज के 7वें दिन 199 करोड़ की कमाई कर ली है. हो सकता है आने वालों दिनों में फिल्म 200 करोड़ की कमाई कर अपने बजट का आधा तो निकाल ही लेगी, लेकिन मेकर्स ने फैंस को काफी निराश किया है. 

