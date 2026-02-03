'120 बहादुर' फ्लॉप के बाद बुरी तरह टूटे फरहान अख्तर, मां हनी ईरानी ने किया खुलासा, बोलीं- 'सफलता सिर पर मत चढ़ाओ, असफलता...'

Farhan Akhtar After 120 Bahadur Failure: फिल्म इंडस्ट्री में सफलता जितनी ज्यादा चमकदार होती है, उससे कई ज्यादा असफलता चुपचाप अंदर असर करती है. हाल ही में एक्टर और फिल्म निर्देशक फरहान अख्तर की फिल्म ' 120 बहादुर' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी. फिल्म उम्मीद के मुताबिक दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई थी. इस नतीजे के बाद इंडस्ट्री में चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन अब इस पर पूरे दौर पर एक्टर की मां और दिग्गज लेखिका हनी ईरानी ने खुलकर बात की.

'हम सब इससे गुजरे हैं..'

लेखिका और फरहान की मां हनी ईरानी ने विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में उस निराशा के बारे में बात की जो तब होती है जब किसी प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट के बाद भी वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता. उन्होंने बताया 'हम सब इससे गुजरे हैं. वह इससे गुजरा है, जोया इससे गुजरी है. यह आपका पर्सनल नुकसान होता है क्योंकि आपने उस फिल्म पर इतनी मेहनत की है. इतना काम किया, इतने लोग शामिल हैं, इतना पैसा लगा है. अगर वह चीज नहीं चलती है तो तकलीफ तो बहुत होती है. मैंने हमेशा उनसे एक बात कही है कि सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को अपने दिल पर मत लो. यह जिंदगी का एक हिस्सा है.'

सिर्फ इतनी की थी कमाई

परफॉर्मेंस और बहादुरी के लिए पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती रही. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 80- 90 करोड़ रुपये के रिपोर्टेड बजट के मुकाबले दुनियाभर में सिर्फ 24 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं हनी ने ऑडियंस के रिस्पॉन्स के अप्रत्याशित स्वभाव का जिक्र किया और कहा कि कभी-कभी जो फिल्में उम्मीदों से बेहतर करती हैं, वे हिट हो जाती हैं, जबकि दूसरी अच्छी बनी फिल्में भी नहीं चलतीं.

'इससे उबरने में फरहान को लगेगा वक्त'

उन्होंने कागज के फूल का उदाहरण देते हुए उसे एक मास्टरपीस कहा, लेकिन वह अच्छा नहीं कर पाई. उन्होंने समझाया कि फरहान को 120 बहादुर के बॉक्स ऑफिस नतीजों से उबरने में समय लगेगा और कहा कि दुख होना नॉर्मल है, लेकिन ठीक होने में समय लगता है. उन्होंने बताया कि 'इससे बाहर निकलने के लिए आपको दूसरी चीजों पर ध्यान देना होगा. लेकिन इसमें समय लगता है. यह अभी-अभी हुआ है. इसमें थोड़ा समय लगेगा और यह ठीक है. उसे अपना समय लेना चाहिए और इससे उबरना चाहिए.'