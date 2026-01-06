Advertisement
trendingNow13065109
Hindi Newsबॉलीवुड‘इनसिक्योर एक्टर...’ ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की वाहवाही पर बिफरे एक्टर! बोले- ‘अगर रणवीर सिंह में ईगो होता तो...’

‘इनसिक्योर एक्टर...’ ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की वाहवाही पर बिफरे एक्टर! बोले- ‘अगर रणवीर सिंह में ईगो होता तो...’

Dhurandhar: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सक्सेस के साथ एक नई बहस शुरू हो गई है. हाल ही में फिल्म के एक एक्टर का ये कहना है कि फिल्म में रणवीर सिंह को ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, लेकिन अक्षय खन्ना के मुकाबलते उनकी दमदार परफॉर्मेंस को उतनी पहचान नहीं मिली. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की वाहवाही पर बिफरे एक्टर!
‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की वाहवाही पर बिफरे एक्टर!

Dhurandhar Actor Naveen Kaushik: आदित्य धर की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर इन दिनों हर तरफ तारीफों की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों तक फिल्म की जबरदस्त तारीफ हो रही है. खास तौर पर अक्षय खन्ना के किरदार ‘रहमान डकैत’ को लेकर फैंस लगातार बातें कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म की सक्सेस के साथ-साथ एक नई बहस ने भी जन्म ले लिया है. जहां फिल्म में नजर आने वाले एक एक्टर का इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है. 

दरअसल, फिल्म में ‘डोंगा’ का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक का मानना है कि इस पूरी चर्चा में रणवीर सिंह को वो पहचान नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे. नवीन ने सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह दोनों के साथ नजदीक से काम किया है. नवीन के मुताबिक अक्षय के अभिनय की तारीफ बिल्कुल सही है, लेकिन रणवीर ने जो काम किया, वो कहीं न कहीं नजरअंदाज हो गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

Add Zee News as a Preferred Source

‘रणवीर सिंह के साथ थोड़ा नाइंसाफी हुई’ - एक्टर 

उनका कहना है कि रणवीर का अभिनय उतना ही मजबूत और प्रभावशाली था. नवीन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि ये थोड़ा नाइंसाफी है. अक्षय सर ने वाकई एक ऐसा किरदार बनाया है, जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे. लेकिन एक अभिनेता के तौर पर रणवीर ने जो किया, वो भी कम नहीं है. उनकी छोटी-छोटी बारीकियां, आवाज का उतार-चढ़ाव और खुद को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल काम है’. उन्होंने कहा कि असल जिंदगी में बेहद एनर्जेटिक रहने वाला इंसान स्क्रीन पर बिल्कुल उलटा किरदार निभा रहा है, जो आसान नहीं होता.

33 साल पुरानी वो मेगा ब्लॉकबस्टर, जिसके 7 गानों ने रचा इतिहास, जीते 11 बड़े अवॉर्ड, ये 3 गाने तो आज भी लाखों के फेवरेट

एक्टर ने की रणवीर सिंह की तारीफ 

नवीन ने रणवीर की परफॉर्मेंस को खास इसलिए भी बताया, क्योंकि वे दिखावे पर नहीं, बल्कि संयम पर टिकी हुई थी. उन्होंने फिल्म के एक सीन का जिक्र करते हुए कहा, ‘FA9LA गाने में सब लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह नहीं. ऐसे सीन में खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है’. उनके मुताबिक अक्षय खन्ना की दमदार मौजूदगी के चलते कई लोग रणवीर की इस चुप्पी और गंभीरता को समझ नहीं पाए. नवीन का मानना है कि रणवीर का किरदार जानबूझकर अंडरप्ले किया गया था. 

मार्च 2026 में रिलीज होगा दूसरा पार्ट 

उन्होंने कहा, ‘फिल्म में पहले कमांड में अक्षय सर हैं, फिर दानिश. रणवीर का किरदार ध्यान खींचने के लिए नहीं है. अगर रणवीर में ईगो होती, तो वे खुद पर फोकस खींच सकते थे. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया’. नवीन के मुताबिक एक इनसिक्योर एक्टर ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन रणवीर ने किरदार की ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा. आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ 2 पार्ट में बनेगी. दूसरा इसी साल मार्च में रिलीज होगा. पहले पार्ट ने भारत में 800 करोड़ और दुनियाभर में 1200 करोड़ कमा लिए हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

DhurandharRanveer SinghAkshaye Khanna

Trending news

'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर