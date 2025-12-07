3 घंटे 34 मिनट की ‘धुरंधर’ ने हिलाई बॉक्स ऑफिस की दुनिया, रणवीर सिंह ने तोड़ा अपनी ही 2 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड, 9 करोड़ ज्यादा की कमाई

Dhurandhar Box Office Day 2: रणवीर सिंह को आखिर वो तगड़ा ओपनर मिल ही गया जिसका इंतजार लंबे समय से था. उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन से ऐसा माहौल बना दिया कि ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी इसके नंबर देखकर हैरान रह गए. बिना किसी इंतजार के दर्शकों के पॉजिटिव रिएक्शन ने ‘धुरंधर’ को 2 ही दिनों में लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब तारीफ हो रही है.

5 दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर’ ने शनिवार को भी का ग्रोथ कम नहीं हुआ और जो शुरुआत एक अच्छे ओपनिंग डे के तौर पर थी. वे अब पूरी तरह वीकेंड की बड़ी कमाई में बदल गई. फिल्म देखने वाले शुरुआती दर्शकों ने इसकी खूब तारीफ की, जिससे दिनभर की शो ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ती गई. शुक्रवार को जहां फिल्म ने 27 करोड़ नेट कमाए थे, वहीं शनिवार को ये आंकड़ा और ऊपर गया. सुबह की ऑक्यूपेंसी 15% से बढ़कर 18% पर पहुंची और दोपहर के शो 28% से बढ़कर 35% हो गए.

दूसरे दिन 6 करोड़ ज्यादा की कमाई

इन बढ़ते आंकड़ों ने शनिवार की कमाई को करीब 31 करोड़ नेट तक पहुंचा दिया, जैसा कि सैकनिल्क की रिपोर्ट में बताया गया है. इसी के साथ ‘धुरंधर’ का दो दिनों का कुल घरेलू कलेक्शन 58 करोड़ नेट हो गया है, जो किसी भी नई रिलीज़ के लिए बेहतरीन माना जाता है. अगर फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही तो रविवार रात तक इसके 90 करोड़ नेट पार करने की पूरी संभावना है. शुरुआती रुझानों के हिसाब से यह फिल्म वीकेंड पर शानदार कमाई करने की ओर बढ़ रही है.

2 दिन में तोड़ा अपनी फिल्मों का रिकॉर्ड

‘धुरंधर’ ने रणवीर सिंह के करियर का अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे भी दर्ज किया है. ये फिल्म ‘सिम्बा’ और ‘पद्मावत’ जैसे उनके पिछले हिट प्रोजेक्ट्स के ओपनिंग नंबरों को भी आराम से पीछे छोड़ चुकी है. खास बात यह है कि फिल्म ने रणवीर की पिछली कमजोर फिल्मों को भी तेजी से मात दी है. जैसे उनकी फिल्म ‘सर्कस’ ने जहां पूरी लाइफटाइम रन में केवल 35.80 करोड़ नेट कमाए थे, ‘धुरंधर’ ने ये आंकड़ा सिर्फ दो दिनों में ही पार कर लिया.

रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया और 17 से ज्यादा फिल्मों के ओपनिंग-डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. इसमें उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ‘सिम्बा’ (20.72 करोड़) और ‘पद्मावत’ (24 करोड़) भी शामिल थीं. ‘धुरंधर’ ने पहले दिन 27 करोड़ कमाए, जो ‘सिम्बा’ से 6.28 करोड़ और ‘पद्मावत’ से 3 करोड़ ज्यादा है. दोनों का अंतर जोड़ने पर टोटल 9.28 करोड़ ज्यादा हुआ, जिससे ये फिल्म रणवीर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई.

आतंकी हमलों पर आधारित है कहानी

फिल्म की कहानी पाकिस्तान में सेट की गई है, जहां एक भारतीय जासूस लियारी गैंग में घुसपैठ करता है और वहीं से कहानी आगे बढ़ती है. डायरेक्टर आदित्य धर ने कहानी को बेहद रियलिस्टिक अंदाज में दिखाने की कोशिश की है. कहानी शुरुआती 2000 के दौर की है और इसमें राजनीति, अपराध और जासूसी के कई पेचीदा मोड़ शामिल हैं. फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी मजबूत है, जिसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.