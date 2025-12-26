2025 के चार्टबस्टर 7 गाने...जिन की धुन पर जमकर थिरके लोग, ब्लॉकबस्टर फिल्म का 1 सॉन्ग ने मचा दी धूम

2025 ChartBuster Songs: कई गाने फिल्मों से निकले, लेकिन कुछ तो फिल्म से भी ज्यादा वायरल हो गए. इस साल तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग्स की क्वीन बनीं, जबकि रीक्रिएटेड ट्रैक्स और नए कोलैबोरेशन ने चार्ट्स पर राज किया.
Trending Photos
2025 Biggest Chartbuster Songs: साल 2025 बॉलीवुड म्यूजिक के लिए यादगार रहा. पार्टी गाने ऐसे आए कि शादियां, क्लब्स और सोशल मीडिया रील्स पर पूरी तरह छा गए. हाई एनर्जी बीट्स, कैची हुक स्टेप्स और ग्लैमरस आइटम नंबर्स ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया. कई गाने फिल्मों से निकले, लेकिन कुछ तो फिल्म से भी ज्यादा वायरल हो गए. इस साल तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग्स की क्वीन बनीं, जबकि रीक्रिएटेड ट्रैक्स और नए कोलैबोरेशन ने चार्ट्स पर राज किया.
फस्ला :- शुरुआत करते हैं हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' के 'फस्ला' गाने से. अक्षय खन्ना ने इस अरबी रैप स्टाइल गाने में कूल और बेफिक्र डांस किया, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यह गाना पार्टी में वाइब सेट करने के लिए परफेक्ट है. बहरीन के रैपर और हिप-हॉप आर्टिस्ट फ्लिपराची ने इस गाने को गाया है, अरबी हिप-हॉप ट्रैक है.
गफूर :- आर्यन खान का डेब्यू प्रोजेक्ट 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का 'गफूर' गाना सुपर पॉपुलर हुआ. शिल्पा राव और उज्ज्वल गुप्ता की दमदार आवाज और शाश्वत सचदेव का एनर्जेटिक म्यूजिक और तमन्ना भाटिया के स्टाइलिश डांस मूव्स ने इसे सीजन का शानदार पार्टी ट्रैक बना दिया. गाने की हर बीट में एनर्जी है, जो क्लब्स और रील्स पर छाया रहा.
लाल परी :- अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' से 'लाल परी' साल के सबसे एनर्जेटिक और मजेदार गाने में से एक रहा. गायक यो यो हनी सिंह, सिमर कौर ने इसे गाया, जबकि यो यो हनी सिंह ने ही कंपोज किया है. एक्टर्स की एनर्जी और ग्रूवी स्टेप्स ने इसे पार्टी स्टार्टर बना दिया.
बिजुरिया :- वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से 'बिजुरिया' गाने ने सबको थिरकाया. तनिष्क बागची ने रवि पवार की ओरिजिनल धुन को रीक्रिएट किया, सोनू निगम, अशीश कौर, तनिष्क बागची और रवि पवार ने इसे आवाज दी. डांस और कैची हुक से भरा यह ट्रैक पुरानी यादों को ताजा करता है. वरुण और जान्हवी पर फिल्माया गया, यह वेडिंग्स और क्लब्स का फेवरेट बना.
उई अम्मा:- फिल्म 'आजाद' का 'उई अम्मा' सरप्राइज पार्टी एंथम रहा. सिंगर मधुबंती बागची की दमदार आवाज, अमित त्रिवेदी का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स ने गाने में जान डाल दी. राशा थडानी और अमान देवगन की स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे और भी शानदार बना दिया. 'आजाद' फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन यह गाना सफल रहा.
आवां जावां :- ऋतिक रोशन और कियारा अडवाणी की 'वॉर 2' से 'आवां जावां' गाने ने रोमांटिक पार्टी सॉन्ग की लिस्ट में जगह बनाया. अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज, प्रीतम के म्यूजिक और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स के साथ ऋतिक-कियारा की केमिस्ट्री और रोमांस से भरा यह गाना खूब पसंद किया गया.
नशा :- अजय देवगन, वाणी कपूर और रितेश देशमुख की फिल्म 'रेड 2' का गाना 'नशा' साल का शानदार आइटम सॉन्ग रहा. जैस्मिन संदलस, सचेत टंडन, दिव्या कुमार और सुमोंतो मुखर्जी के आवाज और म्यूजिक के साथ तमन्ना भाटिया की बोल्ड मूव्स ने इसे क्लब और बैचलर पार्टी का फेवरेट बना दिया. गाने के बोल जानी ने लिखे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.