Advertisement
trendingNow12969742
Hindi Newsबॉलीवुड

2 घंटा 19 मिनट की वो साउथ की फिल्म, जिसने रिलीज होते बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, चिंदी से बजट में बनी और चार दिन में कमा डाले इतने

2025 Biggest Comedy Adventure Film: प्रदीप रंगनाथन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इन दिनों दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. फिल्म की कहानी और युवा दर्शकों से जुड़ाव दोनों ही चीज़ें इसे खास बना रही हैं. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने जबरदस्त शुरुआत की है.

|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 घंटा 19 मिनट की वो साउथ की फिल्म, जिसने रिलीज होते बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, चिंदी से बजट में बनी और चार दिन में कमा डाले इतने

2025 Biggest Comedy Adventure Film: प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'डूड' इन दिनों दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. जहां एक ओर यह फिल्म अपनी अनोखी कहानी और युवा दर्शकों से जुड़ाव को लेकर चर्चाओं में है, वहीं दूसरी ओर बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. फिल्म ने महज चार दिनों में भारत में 40.75 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है, जो एक बेहतरीन शुरुआत मानी जा रही है. 

फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हुई और पहले ही दिन दर्शकों ने इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन यानी शुक्रवार को, फिल्म ने भारत में कुल 9.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया. इसमें तमिल भाषा में 6.5 करोड़ और तेलुगू भाषा में 3.25 करोड़ की कमाई शामिल थी.

'डूड' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम

Add Zee News as a Preferred Source

शनिवार यानी दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली. छुट्टी के दिन लोगों की भीड़ सिनेमाघरों की ओर बढ़ी और फिल्म ने 10.40 करोड़ का कलेक्शन किया. इसमें तमिल से 7.5 करोड़ और तेलुगू से 2.9 करोड़ की कमाई हुई. यह कुल मिलाकर लगभग 6.67 प्रतिशत की वृद्धि थी.

रविवार को फिल्म की पकड़ और मजबूत हुई. फैमिली ऑडियंस और युवा वर्ग दोनों ने फिल्म को भरपूर समर्थन दिया. नतीजतन, तीसरे दिन का कलेक्शन 10.60 करोड़ तक पहुंच गया. इसमें तमिल भाषा से 8 करोड़ और तेलुगू भाषा से 2.6 करोड़ की कमाई शामिल रही. रविवार को कुल 1.92 फीसदी की बढ़त देखी गई.

40 करोड़ का आंकड़ा पार

चौथे दिन, यानी सोमवार को भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी. सोमवार वर्किंग डे होता है और फिल्मों की कमाई में गिरावट आती है, 'डूड' ने फिर भी 10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस तरह चार दिनों में फिल्म की कुल कमाई 40.75 करोड़ हो गई है.

फिल्म की बात करें तो, 'डूड' की कहानी गगन और कुंदना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो चचेरे भाई-बहन हैं लेकिन उनके बीच एक भावनात्मक रिश्ता भी है. कॉलेज खत्म होने के बाद कुंदना, गगन को अपने दिल की बात बताती है. हालांकि गगन शुरुआत में उसे केवल दोस्त समझता है और प्रस्ताव ठुकरा देता है. लेकिन जैसे ही कुंदना दूर हो जाती है, गगन को अहसास होता है कि वह उससे प्यार करने लगा है. जब वह उसके लिए शादी की बात घर में करता है, तभी कुंदना एक चौंकाने वाली सच्चाई उसके सामने रखती है, जिससे कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

TAGS

Box office

Trending news

मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
Last mughal emperor in India
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
श्रीनगर के घंटाघर में दिवाली का जश्न, कश्मीर में उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण
Jammu and Kashmir
श्रीनगर के घंटाघर में दिवाली का जश्न, कश्मीर में उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
pm narendra modi news
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
Jammu Kashmir
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
Delhi NCR AQI Today
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'