2 घंटा 19 मिनट की वो साउथ की फिल्म, जिसने रिलीज होते बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, चिंदी से बजट में बनी और चार दिन में कमा डाले इतने

2025 Biggest Comedy Adventure Film: प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'डूड' इन दिनों दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. जहां एक ओर यह फिल्म अपनी अनोखी कहानी और युवा दर्शकों से जुड़ाव को लेकर चर्चाओं में है, वहीं दूसरी ओर बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. फिल्म ने महज चार दिनों में भारत में 40.75 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है, जो एक बेहतरीन शुरुआत मानी जा रही है.

फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हुई और पहले ही दिन दर्शकों ने इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन यानी शुक्रवार को, फिल्म ने भारत में कुल 9.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया. इसमें तमिल भाषा में 6.5 करोड़ और तेलुगू भाषा में 3.25 करोड़ की कमाई शामिल थी.

'डूड' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम

शनिवार यानी दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली. छुट्टी के दिन लोगों की भीड़ सिनेमाघरों की ओर बढ़ी और फिल्म ने 10.40 करोड़ का कलेक्शन किया. इसमें तमिल से 7.5 करोड़ और तेलुगू से 2.9 करोड़ की कमाई हुई. यह कुल मिलाकर लगभग 6.67 प्रतिशत की वृद्धि थी.

रविवार को फिल्म की पकड़ और मजबूत हुई. फैमिली ऑडियंस और युवा वर्ग दोनों ने फिल्म को भरपूर समर्थन दिया. नतीजतन, तीसरे दिन का कलेक्शन 10.60 करोड़ तक पहुंच गया. इसमें तमिल भाषा से 8 करोड़ और तेलुगू भाषा से 2.6 करोड़ की कमाई शामिल रही. रविवार को कुल 1.92 फीसदी की बढ़त देखी गई.

40 करोड़ का आंकड़ा पार

चौथे दिन, यानी सोमवार को भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी. सोमवार वर्किंग डे होता है और फिल्मों की कमाई में गिरावट आती है, 'डूड' ने फिर भी 10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस तरह चार दिनों में फिल्म की कुल कमाई 40.75 करोड़ हो गई है.

फिल्म की बात करें तो, 'डूड' की कहानी गगन और कुंदना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो चचेरे भाई-बहन हैं लेकिन उनके बीच एक भावनात्मक रिश्ता भी है. कॉलेज खत्म होने के बाद कुंदना, गगन को अपने दिल की बात बताती है. हालांकि गगन शुरुआत में उसे केवल दोस्त समझता है और प्रस्ताव ठुकरा देता है. लेकिन जैसे ही कुंदना दूर हो जाती है, गगन को अहसास होता है कि वह उससे प्यार करने लगा है. जब वह उसके लिए शादी की बात घर में करता है, तभी कुंदना एक चौंकाने वाली सच्चाई उसके सामने रखती है, जिससे कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है.