2025 की वो महाविवादित फिल्म, जो भारत में नहीं हुई रिलीज, अब दुनियाभर में बजने जा रहा डंका
2025 की वो महाविवादित फिल्म, जो भारत में नहीं हुई रिलीज, अब दुनियाभर में बजने जा रहा डंका

2025 Most Controversial Movie: इस साल कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी, हालांकि, कुछ ऐसी भी फिल्में रहीं, जिनकी रिलीज से पहले उनको काफी विवाद झेलना पड़ा, लेकिन आज हम आपको उस सबसे विवादित फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत में रिलीज नहीं हुई, लेकिन दुनियाभर के सिनेमाघरों में कमाई करने को तैयार है.   

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:58 AM IST
2025 Most Controversial Movie: इस साल कई फिल्मों ने पर्दे पर एंट्री ली, लेकिन कुछ फिल्मों को रिलीज से पहले ही विवादों का सामना करना पड़ा. आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बताएंगे, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही. खास बात ये है कि ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई, लेकिन विदेशों के सिनेमाघरों में धूम मचाने और अच्छी कमाई करने के लिए तैयार है. हम बात कर रहे हैं 8-9 साल बदा बॉलीवुड में वापसी करने वाले पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म 'अबीर गुलाल' की. 

इस फिल्म में फवाद खान के साथ वाणी कपूर भी नजर आ रही हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन आरती एस. बागड़ी ने किया है. हालांकि, ये फिल्म भारत में 9 मई, 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे बैन कर दिया गया. जिसके पीछे की वजह था पाहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों को अपना जान गवानी पड़ी थी. फवाद खान की मौजूदगी के चलते फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ा. भारतीय फिल्म संगठनों ने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाते हुए इसकी रिलीज रोक दी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

संगठनों ने जताया कड़ा विरोध

इतना ही नहीं, बढ़ते दबाव के चलते मेकर्स को फिल्म का ट्रेलर तक यूट्यूब इंडिया से हटाना पड़ा था. वहीं, अब लंबे इंतजार के बाद बाद फवाद खान की ये फिल्म आज यानी 12 सितंबर, 2025 को दुनिया भर के 75 देशों में बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है. फैंस लंबे समय से इस फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे. इससे पहले भारत में फिल्म की रिलीज को लेकर दो बड़े संगठन ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सख्त आपत्ति जताई थी. 

20 साल की बेटी, 15 साल का बेटा... क्या करते हैं करिश्मा-संजय कपूर के दोनों बच्चे? स्टारकिड्स होते हुए भी रहते हैं लाइमलाइट से दूर

भारत में फिल्म की रिलीज पर संकट

उनके विरोध की वजह से फिल्म को भारत में रिलीज करना लगभग नामुमकिन है. इस विवाद ने फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी को और भी मुश्किल बना दिया. माना जा रहा है कि मौजूदा हालात और भारत-पाक रिश्तों की वजह से ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि मेकर्स शायद दिलजीत दोसांझ की 'सरदार जी 3' जैसी रणनीति अपनाते हुए इसको विदेशों में रिलीज करने जा रहे हैं, जिसने अच्छी कमाई की थी. अब देखना ये है कि 'अबीर गुलाल' भी वैसी सफलता दोहरा पाती है या नहीं.

फिल्म के निर्माता और टीम

बता दें, इस फिल्म को इंडियन स्टोरीज और ए रिचर लेंस एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया है. फिल्म के प्रोड्यूसर्स में विवेक अग्रवाल, अवंतिका हरी और राकेश सिप्पी शामिल हैं. ये प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें फवाद खान पहली बार वाणी कपूर के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. इससे पहले वे 'कपूर एंड सन्स' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसे शानदार फिल्मों को हिस्स रह चुके हैं. भले ही भारत में फिल्म की रिलीज पर संकट बना हुआ है, लेकिन इंटरनेशल स्टेज पर इसकी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है. 

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं.

;