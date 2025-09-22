Box Office Collection: तीन दिन में 50 करोड़ पार हुई 'जॉली एलएलबी 3', 'निशानची' और 'अजेय' रहीं कोसों दूर
Jolly LLB 3 Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' ने भले ही ओपनिंग डे में एवरेज कमाई की. लेकिन दूसरे दिन ही फिल्म की कमाई में उछाल दिखा था अब तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने बंपर कमाई कर डाली है.

 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:57 AM IST
सितंबर के तीसरे हफ्ते में एक ही दिन तीन हिंदी फिल्में 'जॉली एलएलबी 3', 'निशांची', और 'अजेय' रिलीज हुईं, लेकिन इनकी कमाई में जमीन-आसमान का फर्क है. एक तरफ जहां अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है, वहीं दूसरी ओर अनुराग कश्यप की 'निशांची' और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय' दर्शकों को खींचने में असफल साबित हो रही है. 

बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' का राज 

सैकनिल्क के मुताबिक, 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार ओपनिंग की है. पहले दिन शुक्रवार को फिल्म ने 12.5 करोड़ रुपए की कमाई की. इसके बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया और इसने 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया. तीसरे दिन रविवार को फिल्म की रफ्तार जारी रही और इसने 21 करोड़ का बिजनेस किया.

तीनों दिन मिलाकर फिल्म का कुल कलेक्शन 53.50 करोड़ रुपए पहुंच गया है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी के साथ सौरभ शुक्ला और गजराज राव जैसे अनुभवी कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को मजबूती दी है. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह फिल्म जल्दी ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है.

'निशांची' बॉक्स ऑफिस पर फीकी 

इसके मुकाबले अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशांची' बॉक्स ऑफिस पर फीकी रही. पहले दिन फिल्म की 25 लाख रुपए के साथ बेहद कमजोर शुरुआत हुई और दूसरे दिन शनिवार को फिल्म की कमाई में मामूली उछाल हुआ और फिल्म ने 39 लाख रुपए की कमाई की. तीसरे दिन रविवार को फिल्म ने महज 21 लाख रुपए बटोरे. तीन दिन में फिल्म कुल 85 लाख रुपए ही कमा पाई.

फिल्म की कास्ट में ऐश्वर्या ठाकरे, मोनिका पंवार, वेदिका पिंटो और विनीत कुमार सिंह जैसे कलाकार शामिल हैं, लेकिन सीमित प्रचार और नॉन-कमर्शियल अपील के कारण फिल्म संघर्ष करती नजर आ रही है.

'अजेय : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' का क्या है हाल?

दूसरी ओर, शांतनु गुप्ता की किताब 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' पर आधारित फिल्म 'अजेय : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' की स्थिति भी कुछ खास अलग नहीं रही. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 25 लाख रुपए कमाए थे. वहीं, इसने शनिवार को 43 लाख रुपए का कलेक्शन किया.

तीसरे दिन इस फिल्म ने केवल 5 लाख रुपए की कमाई की और कुल तीन दिनों में इसकी कमाई 1.18 करोड़ रुपए तक सिमट गई है. फिल्म में अनंत जोशी, दिनेश लाल यादव, परेश रावल, अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा जैसे कलाकार हैं.

