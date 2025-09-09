249 करोड़ कमाने वाली फिल्म पर विवाद , हाईकोर्ट ने सिंगर के गानों के इस्तेमाल पर लगाई रोक; बनी अजित कुमार की डिजास्टर मूवी

थाला अजित कुमार की एक्शन कॉमेडी गुड बैड अग्ली (Good Bad Ugly) इस साल की डिजास्टर साबित हुई है. लगभग 300 करोड़ में बनी ये फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई. साथ ही फिल्म में गाने को लेकर विवाद भी चला.
एक्टर अजित कुमार की फिल्म 'गुड बैड अग्ली' कुछ समय पहले रिलीज हुई थी. इसके गानों को लेकर विवाद हुआ था. सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म में संगीतकार इलैयाराजा के गानों को फिल्म में दिखाने पर अस्थाई रोक लगा दी है. जस्टिस एन सेंथिलकुमार ने इस साल की शुरुआत में इलैयाराजा द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अपनी याचिका में संगीतकार ने आरोप लगाया था कि फिल्म में उनके गाने "ओथा रुबायुम थारेन" (नट्टुपुरा पट्टू, 1996), "इलमाई इधो इधो" (सकलकला वल्लवन, 1982), और "एन जोड़ी मंजा कुरुवी" (विक्रम, 1986) का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया.
इतना ही नहीं, इसके लिए उन्हें कोई रॉयल्टी भी नहीं दी गई. अपनी याचिका में इलैयाराजा ने फिल्म से तीनों गाने हटाने, 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और निर्माताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी. यही नहीं, उन्होंने फिल्म की कमाई का भी पूरा ब्यौरा देने की डिमांड की थी.
249 करोड़ कमाने वाली फिल्म पर विवाद
हाई कोर्ट ने पाया कि संगीतकार के कानूनी नोटिस का प्रोडक्शन हाउस ने जो जवाब दिया था, वह बेबुनियाद और असंतोषजनक था. प्रोडक्शन हाउस ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने इन गानों के इस्तेमाल के लिए अनुमति ली थी, लेकिन यह अनुमति किससे ली गई, इसका जवाब वे सही से नहीं दे पाए.
इसे देखते हुए जस्टिस सेंथिलकुमार ने फैसला सुनाया कि इलैयाराजा अगले आदेश तक अस्थायी निषेधाज्ञा के हकदार हैं. मामले की अगली सुनवाई तक मूवी में उनके गानों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इसका मतलब यह भी है कि फिल्म को ओटीटी या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर बिना एडिट किए दिखाया नहीं जा सकेगा. अब देखना है कि फिल्म निर्माता अब क्या कदम उठाते हैं, वो उन्हें रॉयल्टी देते हैं या फिर कुछ और रास्ता अपनाते हैं.
फिल्म की बात करें तो इसमें अजित कुमार, त्रिशा, सुनील, प्रभु, अर्जुन दास और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार हैं. इसे अधिक रविचंद्रन ने डायरेक्ट किया था. फिल्म 'गुड बैड अग्ली' इसी साल 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी.
300 करोड़ की फिल्म हुई फ्लॉप
फिल्म 'गुड बैड अग्ली' को डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म जब ओटीटी पर रिलीज हुई तो हिट हो गई और नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में कब्जा कर लिया. अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा और एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो इसे देखा जा सकता है. इसे मैथ्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस 300 करोड़ में बनी तमिल फिल्म ने भारत में 153.77 करोड़ और दुनिया भर में सिर्फ 248.25 कोरड़ रुपये कमाए थे. इस तरह 'गुड बैड अग्ली' साल 2025 की सबसे बड़ी डिजास्टर कहलाई.
