6 एपिसोड वाली कुणाल खेमू की फैमिली कॉमेडी सीरीज, अब मजा दोगुना करने आ रहा है दूसरा सीजन; मेकर्स ने किया अनाउंस

फैमिली कॉमेडी वेब सीरीज 'सिंगल पापा' दर्शकों के बीच मजेदार कहानी और किरदारों के कारण लोकप्रिय हो रही है. कुणाल खेमू के मुख्य किरदार गौरव और छोटे से बच्चे अमूल के साथ गहलोत परिवार की कहानी ने दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी जोड़ा है. शो की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह नेटफ्लिक्स पर दो हफ्ते तक लगातार ट्रेंड करता रहा. इस बीच अब 'सिंगल पापा' के दूसरे सीजन की चर्चा शुरू हो गई है, यानी दर्शकों को जल्द ही गौरव और उसके परिवार के नए रोमांच देखने को मिलेंगे.

'सिंगल पापा' का आ रहा है दूसरा सीज

'सिंगल पापा' के एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शशांक खेतान ने बताया कि यह कहानी शुरू से ही परिवार को केंद्र में रखकर सोची गई थी. उन्होंने कहा, ''दर्शकों का प्यार और जुड़ाव इस बात का सबूत है कि यह कहानी केवल एक सीजन में खत्म नहीं हो सकती. सीजन 2 में दर्शकों को परिवार की नई चुनौतियां, रिश्तों की मिठास और खुशियों का विस्तार देखने को मिलेगा. नेटफ्लिक्स के साथ काम करना काफी मजेदार रहा.''

इस सीरीज में कुणाल खेमू के अलावा, प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा, आयशा रजा, नेहा धूपिया, सुहैल नय्यर, दयानंद शेट्टी, आयशा अहमद, ध्रुव राठी, और ईशा तलवार जैसे कई कलाकार भी हैं. यह पूरी टीम मिलकर शो को और मजेदार और दिलचस्प बनाती है.

क्या है 'सिंगल पापा'?

कहानी कुणाल खेमू के किरदार गौरव गहलोत के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कभी-कभी बच्चे जैसा व्यवहार करता है. कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गौरव अपने तलाक के तुरंत बाद एक बच्चा गोद लेने का फैसला करता है, जिससे उसका परिवार चौंक जाता है.

नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने कहा, ''दर्शकों का प्यार और उनकी प्रतिक्रिया ने दिल को छू लिया. लोगों ने शो देखकर हंसी, भावनाएं, गोद लेने, प्यार और परिवार जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की. इस कहानी का इतनी जल्दी नंबर 1 बनना और ग्लोबल ट्रेंड करना यह दिखाता है कि सच्ची और सरल भावनाएं हमेशा दर्शकों से जुड़ती हैं.''