Advertisement
trendingNow12941156
Hindi Newsबॉलीवुड

Kantara Chapter 1 Collection: रिलीज से पहले ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने मचाई तबाही, कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग में धांसू कमाई

Kantara Chapter 1 Advance Booking:  साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी नई फिल्म की 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज को लेकर लाइम लाइट में हैं. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kantara Chapter 1 Collection: रिलीज से पहले ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने मचाई तबाही, कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग में धांसू कमाई

Kantara Chapter 1 Advance Booking: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज से पहले ही मेकर्स को मालामाल कर दिया है. मेकर्स ने जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है तभी से फैंस इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है. चलिए जानते हैं एडवांस बुकिंग में ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने कितने करोड़ की कमाई कर ली है?

कितनी हुई कमाई?

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन के लिए ‘कांतारा चैप्टर 1’ के 5195 शोज बुक हो चुके हैं. इसके साथ ही फिल्म के अब तक 131527 टिकट बिक चुके हैं. ब्लॉक सीट्स के साथ फिल्म की कमाई रिलीज से पहले ही 8.11 करोड़ हो गई है. कन्नड़ भाषा में सबसे ज्यादा टिकट्स सेल हुए हैं. कन्नड़ में जहां टिकट्स का आंकड़ा 118441 रहा, वहीं हिंदी में 10503 टिकट्स बिके हैं. अभी ये आंकड़ा और भी ऊपर जाता दिखाई देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

‘कांतारा’ ने तोड़ा था रिकॉर्ड

ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ का पहले पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था. 14 करोड़ के बजट में बनी ‘कांतारा’ ने बॉक्स ऑफिस पर 400 से 500 करोड़ की कमाई की थी. अब ‘कांतारा चैप्टर 2’ से भी उम्मीद की जा रही है कि ये पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ सकती है. बता दें इस बार फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ गुलशन देवैया, जयराम और रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं.

‘कांतारा’ का सीक्वल

बता दें कि इस बार फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता गुलशन देवैया राजा कुलशेखर की भूमिका में दिखाई देंगे. वह खलनायक के रूप में नजर आएंगे. ट्रेलर में दिखाया गया है कि राजा कांतारा के लोगों पर जमकर अत्याचार हो रहा है. उससे रक्षा के लिए भगवान का अवतार बनकर बेमरे अपने लोगों की रक्षा करते दिख रहे हैं. ट्रेलर के बैकग्राउंड में सिंगर दिलजीत दोसांझ की दमदार आवाज ने जान डाल दी है. इन सबके बीच ऋषभ शेट्टी और अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत के बीच एक लव स्टोरी पनपती भी दिखाई देती है. कुल मिलाकर ट्रेलर काफी दमदार है और लोगों पर पुरानी कांतारा वाली छाप छोड़ता दिखाई दे रहा है.

यह फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का सीक्वल है. फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और उसे निर्देशित भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं. फिल्म में जयराम, राकेश पुजारी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे भी अहम किरदार में दिखाई देंगे. ‘कांताराः चैप्टर 1’ को होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. इसके म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

kantara chapter 1Kantara Chapter 1 Advance Booking

Trending news

रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
Metro station
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
;