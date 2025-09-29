Kantara Chapter 1 Collection: रिलीज से पहले ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने मचाई तबाही, कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग में धांसू कमाई

Kantara Chapter 1 Advance Booking: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी नई फिल्म की 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज को लेकर लाइम लाइट में हैं. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
Kantara Chapter 1 Advance Booking: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज से पहले ही मेकर्स को मालामाल कर दिया है. मेकर्स ने जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है तभी से फैंस इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है. चलिए जानते हैं एडवांस बुकिंग में ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने कितने करोड़ की कमाई कर ली है?
कितनी हुई कमाई?
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन के लिए ‘कांतारा चैप्टर 1’ के 5195 शोज बुक हो चुके हैं. इसके साथ ही फिल्म के अब तक 131527 टिकट बिक चुके हैं. ब्लॉक सीट्स के साथ फिल्म की कमाई रिलीज से पहले ही 8.11 करोड़ हो गई है. कन्नड़ भाषा में सबसे ज्यादा टिकट्स सेल हुए हैं. कन्नड़ में जहां टिकट्स का आंकड़ा 118441 रहा, वहीं हिंदी में 10503 टिकट्स बिके हैं. अभी ये आंकड़ा और भी ऊपर जाता दिखाई देगा.
‘कांतारा’ ने तोड़ा था रिकॉर्ड
ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ का पहले पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था. 14 करोड़ के बजट में बनी ‘कांतारा’ ने बॉक्स ऑफिस पर 400 से 500 करोड़ की कमाई की थी. अब ‘कांतारा चैप्टर 2’ से भी उम्मीद की जा रही है कि ये पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ सकती है. बता दें इस बार फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ गुलशन देवैया, जयराम और रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं.
‘कांतारा’ का सीक्वल
बता दें कि इस बार फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता गुलशन देवैया राजा कुलशेखर की भूमिका में दिखाई देंगे. वह खलनायक के रूप में नजर आएंगे. ट्रेलर में दिखाया गया है कि राजा कांतारा के लोगों पर जमकर अत्याचार हो रहा है. उससे रक्षा के लिए भगवान का अवतार बनकर बेमरे अपने लोगों की रक्षा करते दिख रहे हैं. ट्रेलर के बैकग्राउंड में सिंगर दिलजीत दोसांझ की दमदार आवाज ने जान डाल दी है. इन सबके बीच ऋषभ शेट्टी और अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत के बीच एक लव स्टोरी पनपती भी दिखाई देती है. कुल मिलाकर ट्रेलर काफी दमदार है और लोगों पर पुरानी कांतारा वाली छाप छोड़ता दिखाई दे रहा है.
यह फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का सीक्वल है. फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और उसे निर्देशित भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं. फिल्म में जयराम, राकेश पुजारी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे भी अहम किरदार में दिखाई देंगे. ‘कांताराः चैप्टर 1’ को होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. इसके म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी.
