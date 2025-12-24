ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होते ही कानूनी पचड़े में फंसी ‘होमबाउंड’, मेकर्स ने इस किताब से चुराई फिल्म की कहानी, राइटर बोलीं- ‘मेरी परमिशन के बिना...’

Homebound Controversy: धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘होमबाउंड’ 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में शॉर्टलिस्ट हुई 15 फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. मेकर्स पर फिल्म की कहानी चोरी करने का आरोप लगा है.
Homebound Copyright Infringement Case: धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म ‘होमबाउंड’ ने 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स की शॉर्टलिस्ट में शामिल 15 फिल्मों में अपनी जगह बना ली है. इस खुशी के बीच फिल्म विवादों में भी घिर गई है, जहां मेकर्स पर इसकी कहानी चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर पूजा चंगोईवाला ने धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है.
उनका आरोप है कि इसी साल 2025 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म ‘होमबाउंड’ (Homebound) ने उनकी किताब के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है. पूजा चंगोईवाला का कहना है कि फिल्म उनकी 2021 में पब्लिशड नॉवेल ‘होमबाउंड’ से मिलती-जुलती है और अब वे इस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रही हैं. पूजा चंगोईवाला ने हिंदुस्तान टाइम्स को ईमेल के जरिए पुष्टि की कि कोर्ट में मामला दर्ज करने से पहले उनके वकील ने प्रोडक्शन हाउस को लीगल नोटिस भेजा था. ये फिल्म 26 सितंबर को रिलीज हुई थी, जबकि मई में इसका प्रीमियर कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था.
मेकर्स ने आरोपों से किया इनकार
फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि इसकी कहानी साल 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे जर्नलिस्ट बशारत पीर के आर्टिकल ‘A Friendship, a Pandemic and a Death Beside the Highway’ से इंस्पायर है. कहानी दो बचपन के दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कोविड महामारी के दौरान पुलिस परीक्षा की तैयारी करते हैं. हालांकि, पूजा चंगोईवाला ने फिल्म निर्माताओं के इस दावे को पूरी तरह नकार दिया है. उनका कहना है कि फिल्म और उनकी किताब के बीच समानताएं सिर्फ पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने अपने ईमेल में लिखा, ‘मेरी बुक और फिल्म दोनों का विषय 2020 का कोविड माइग्रेंट एक्सोडस है’.
15 अक्टूबर को धर्मा प्रोडक्शंस को भेजा था नोटिस
उनका आरोप है कि फिल्म देखने के बाद उन्हें लगा कि निर्माताओं ने न सिर्फ उनकी किताब का टाइटल इस्तेमाल किया, बल्कि फिल्म के दूसरे हिस्से में उनकी किताब के कई अहम हिस्सों को भी हूबहू दिखाया गया है. राटर का कहना है कि फिल्म के कई सीन, डायलॉग, कहानी का स्ट्रक्चर, घटनाओं का क्रम और क्रिएटिव एक्सप्रेशन उनकी किताब से मेल खाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब बिना उनकी परमिशन के किया गया. पूजा चंगोईवाला के मुताबिक, फिल्म देखने के बाद 15 अक्टूबर को धर्मा प्रोडक्शंस को लीगल नोटिस भेजा गया था.
अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचेगा मामला
इस नोटिस में उन्होंने सीन दर सीन ये बताया कि किस तरह उनकी क्रिएटिव राइट्स का उल्लंघन हुआ है. उनका दावा है कि इसके बावजूद निर्माताओं ने इस उल्लंघन को मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद पूजा चंगोईवाला ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामने कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 की धारा 12A के तहत आवेदन दाखिल किया. ये प्रोसेस बॉम्बे हाईकोर्ट में कमर्शियल केस दर्ज करने से पहले अनिवार्य प्री-इंस्टीट्यूशन मेडिएशन का हिस्सा होती है. इसके अलावा उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस पर ‘पासिंग ऑफ’ का भी आरोप लगाया है.
फिल्म का नाम भी किताब से हुआ चोरी
उनका कहना है कि फिल्म का नाम उनकी किताब पर रखना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, खासकर तब जब फिल्म की स्क्रिप्ट 2022 में तैयार हुई, यानी किताब के छपने के एक साल बाद. पूजा चंगोईवाला ने साफ कहा है कि वे इस मामले में कई कानूनी राहतें मांगेंगी. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि मैं ताकतवर संस्थाओं को चुनौती दे रही हूं, लेकिन लेखकों के लिए अपने काम की रक्षा करना जरूरी है’. वहीं, धर्मा प्रोडक्शंस ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. कंपनी ने कहा, ‘हम कानूनी तौर पर जवाब दे रहे हैं, अभी कुछ कहना संभव नहीं है’.
