'मैं ठीक तरह से पेश नहीं कर पाया...'सलमान खान की 'सिंकदर' हुई बुरी तरह फ्लाप,डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस बोले- नहीं थी पकड़

AR Murugadoss Sikandar Failure: 'गजनी' फिल्म के डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस से काफी ज्यादा उम्मीदें थी. लेकिन, 'सिकंदर' फिल्म का ऐसा हाल हुआ कि फिल्म बजट निकालने से भी कोसों दूर रही. ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर खुद सामने आए और इसके फ्लॉप होने की जिम्मेदारी खुद ली. इसके साथ ही ऐसी बाक कह दी कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

नहीं कर पाया ठीक से पेश

Valaipechu Voice से इंटरव्यू के दौरान एआर मुरुगादॉस ने कहा- 'फिल्म की बेस स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल थी. वो एक किंग की कहानी थी जो अपनी बीवी को समझ नहीं पाता है. हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं. जब भी अक्सर ऐसा हमारी मां, वाइफ और दोस्त के साथ होता है. लेकिन, हम उन रिश्तों की अहमियत नहीं समझते हैं. इसी वजह से फिल्म में किंग ने अपनी वाइफ को खो दिया. उसके ऑर्गन तीन लोगों को डोनेट किए गए. फिर, वो उन लोगों को तलाश करता है ताकि वो जो ना कर सके वो कर ले. उसके बाद वो पूरे गांव से दोस्ती करता है. कहानी में दम तो था लेकिन मैं उसे ठीक से पेश नहीं कर पाया.'

नहीं थी मजबूत पकड़

'गजनी' और 'सिकंदर' का कंपेयर करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि एक फ्लॉप और एक हिट कैसे हो गई. इन्होंने कहा- 'मैं गजनी इसलिए कर पाया क्योंकि वो रीमेक थी. मैं पहले भी ऐसा कर चुका था. सिकंदर एक ओरिजनल फिल्म थी. उसमें मेरी पकड़ वैसी नहीं थी. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हिंदी सिनेमा में वापसी नहीं कर पाऊंगा.अगर मुझे कंफर्ट जोन मिल जाए तो जरूर करूंगा. लेकिन,जब दर्शक मेरे विजन से जुड़ नहीं पाते तो इसका मुझ पर गहरा असर पड़ता है.' आपको बता दें. 'सिकंदर' फिल्म 200 करोड़ के बजट में बनी थी. जबकि इसने वर्ल्डवाइड 200.93 करोड़ का कलेक्शन किया. ऐसे में इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगा. इसमें सलमान खान के अलावा रश्मिका मंदाना लीड रोल में थीं.