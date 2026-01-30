Advertisement
trendingNow13091863
Hindi NewsबॉलीवुडDhurandhar on Netflix: इस वजह से गायब किए धुरंधर के 9 मिनट सीन, रणवीर सिंह की 1300 करोड़ी फिल्म की OTT रिलीज पर बवाल; जानें क्या गड़बड़ घोटाला

Dhurandhar on Netflix: इस वजह से गायब किए धुरंधर के 9 मिनट सीन, रणवीर सिंह की 1300 करोड़ी फिल्म की OTT रिलीज पर बवाल; जानें क्या गड़बड़ घोटाला

Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद हंगामा मच गया है. दरअसल मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने के साथ इसके 9 मिनट के सीन हटा दिए हैं जिससे फैंस भड़क गए हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar on Netflix: इस वजह से गायब किए धुरंधर के 9 मिनट सीन, रणवीर सिंह की 1300 करोड़ी फिल्म की OTT रिलीज पर बवाल; जानें क्या गड़बड़ घोटाला

Dhurandhar OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ की कमाई के बीच धुरंधर नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म को दर्शकों ने सिनेमाघरों में जितना प्यार दिया. इस फिल्म को आधी रात को ओटीटी पर चुपचाप रिलीज़ किया, जिसके बाद फैंस भी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को दोबारा देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर टूट पड़े.  जिन लोगों को सिनेमाघरों में इसे देखने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने भी तमिल और तेलुगु में डब की गई इस हिंदी फिल्म को देखा. उतना ही ओटीटी पर फैंस फिल्म को पसंद कर रहे हैं. हालांकि कुछ यूजर्स ने एक बात नोटिस की है कि धुरंधर का रन टाइम सिनेमाघरों में 3 घंटे 34 मिनट था. जबकि ओटीटी पर रन टाइम 3 घंटे 25 मिनट का बताया गया है. इसके चलते फैंस काफी नाराज हैं कि ओटीटी पर अनसेंसर्ड वर्जन देने की बजाय क्यों फिल्म में 9 मिनट को कट किया गया है. 

जैसा कि आप जानते हैं कि धुरंधर को 3 घंटे 34 मिनट के रन टाइम के साथ 5 दिसंबर 2025 में रिलीज किया गया था. इसके बाद सीबीएफसी द्वारा कुछ कट्स और बलोच वर्ड म्यूट करने के बाद फिल्म को 1 जनवरी को 2.8.56 मिनट यानी 3 घंटे 28 मिनट रिवाइज्ड वर्जन रिलीज किया गया. लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर 3 घंटे 25 मिनट की फिल्म को स्ट्रीम किया जा रहा है.

धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने ओटीटी रिलीज पर कहा, 'धुरंधर को थिएटर में जो रिस्पॉन्स मिला, वह बहुत ही दिल को छूने वाला था, खासकर जब दर्शकों को उसकी कहानी, किरदारों और स्केल से जुड़ते हुए देखा गया. नेटफ्लिक्स पर रिलीज के साथ यह फिल्म एक नया चैप्टर शुरू कर रही है. यह और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, नए दर्शकों को इसकी परतों को खोजने और अपने समय में इसके पलों को फिर से देखने का मौका मिलेगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar On OTT

Trending news

सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?