Dhurandhar on Netflix: इस वजह से गायब किए धुरंधर के 9 मिनट सीन, रणवीर सिंह की 1300 करोड़ी फिल्म की OTT रिलीज पर बवाल; जानें क्या गड़बड़ घोटाला

Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद हंगामा मच गया है. दरअसल मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने के साथ इसके 9 मिनट के सीन हटा दिए हैं जिससे फैंस भड़क गए हैं.
Trending Photos
Dhurandhar OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ की कमाई के बीच धुरंधर नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म को दर्शकों ने सिनेमाघरों में जितना प्यार दिया. इस फिल्म को आधी रात को ओटीटी पर चुपचाप रिलीज़ किया, जिसके बाद फैंस भी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को दोबारा देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर टूट पड़े. जिन लोगों को सिनेमाघरों में इसे देखने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने भी तमिल और तेलुगु में डब की गई इस हिंदी फिल्म को देखा. उतना ही ओटीटी पर फैंस फिल्म को पसंद कर रहे हैं. हालांकि कुछ यूजर्स ने एक बात नोटिस की है कि धुरंधर का रन टाइम सिनेमाघरों में 3 घंटे 34 मिनट था. जबकि ओटीटी पर रन टाइम 3 घंटे 25 मिनट का बताया गया है. इसके चलते फैंस काफी नाराज हैं कि ओटीटी पर अनसेंसर्ड वर्जन देने की बजाय क्यों फिल्म में 9 मिनट को कट किया गया है.
जैसा कि आप जानते हैं कि धुरंधर को 3 घंटे 34 मिनट के रन टाइम के साथ 5 दिसंबर 2025 में रिलीज किया गया था. इसके बाद सीबीएफसी द्वारा कुछ कट्स और बलोच वर्ड म्यूट करने के बाद फिल्म को 1 जनवरी को 2.8.56 मिनट यानी 3 घंटे 28 मिनट रिवाइज्ड वर्जन रिलीज किया गया. लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर 3 घंटे 25 मिनट की फिल्म को स्ट्रीम किया जा रहा है.
धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने ओटीटी रिलीज पर कहा, 'धुरंधर को थिएटर में जो रिस्पॉन्स मिला, वह बहुत ही दिल को छूने वाला था, खासकर जब दर्शकों को उसकी कहानी, किरदारों और स्केल से जुड़ते हुए देखा गया. नेटफ्लिक्स पर रिलीज के साथ यह फिल्म एक नया चैप्टर शुरू कर रही है. यह और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, नए दर्शकों को इसकी परतों को खोजने और अपने समय में इसके पलों को फिर से देखने का मौका मिलेगा.'
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.