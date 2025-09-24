'सैयारा' की सफलता के बाद मोहित सूरी ने मिलाया YRF संग हाथ, नई लव स्टोरी डायरेक्ट करने के लिए कसी कमर
'सैयारा' की सफलता के बाद मोहित सूरी ने मिलाया YRF संग हाथ, नई लव स्टोरी डायरेक्ट करने के लिए कसी कमर

Mohit Suri Next With YRF: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर मोहित सूरी ने हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैराया' दी है. इसके बाद अब जल्द ही मोहित सूरी एक नई रोमांटिक फिल्म यशराज फिल्म्स के साथ हाथ मिलाया है और इस फिल्म की कास्टिंग जल्द ही शुरू की जाएगी.  

 

Sep 24, 2025
मोहित सूरी
मोहित सूरी

Mohit Suri Next With YRF: बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर मोहित सूरी ने हाल ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' दी थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया. इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी नजर आई थी, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया. 'सैयारा' ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद अब मोहित सूरी ने एक नई रोमांटिक मूवी के लिए यशराज फिल्म्स संग हाथ मिलाया है. 

YRF से मिलाया हाथ
हाल ही में आई पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहित सूरी ने 'सैयारा' के इतिहास रचने के बाद अब यशराज फिल्म्स संग दूसरी बार हाथ मिलाया है. सैयारा फिल्म के बाद मोहित सूरी को इंडस्ट्री से कई प्रोजेक्ट के ऑफर्स आ रहे हैं. हालांकि मोहित और यशराज फिल्म्स अपनी क्रिएटिव पार्टनरशिप जारी रखे हुए हैं. म्यूजिक सूरी की नेक्स्ट मूवी एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा भी होगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जल्द शुरू होगी शूटिंग 
मोहित सूरी और अक्षय एक नई रोमांटिक फिल्म दर्शकों के लिए लेकर आने वाले हैं. इस फिल्म पर आदित्य चोपड़ा का भी फुल फोकस रहने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स जल्द ही फिल्म की कास्टिंग प्रोसेस शुरू करेंगे. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पहले से ही इस मूवी के लिए डील को फाइनल कर दिया था. अब जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होगी. 

बता दें कि 'सैयारा' फिल्म से पहले मोहित सूरी ने कई फिल्मों का निर्देशन किया है. जिसमें 'एक विलेन रिटर्न्स' भी शामिल है. इस फिल्म में जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया, अर्जुन कपूर और दिशा पाटनी जैसे कलाकार नजर आए थे. 

;