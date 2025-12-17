‘मास्टरपीस है ये फिल्म...’, 50 साल की हसीना ने अकेले थिएटर में देखी 'धुरंधर', आदित्य धर को बताया जीनियस, कहा- 'साढ़े 3 घंटे पलक झपकते ही निकल गए'

Preity Zinta On Dhurandhar: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा कमा रही है और दर्शकों के साथ फिल्म सेलेब्स का भी मूवी को जबरदस्त प्यार मिल रहा है. एक के बाद एक सितारे धुरंधर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, श्रद्धा कपूर, अमीषा पटेल से लेकर अल्लू अर्जुन तक कई सितारे अब तक धुरंधर को बेहतरीन फिल्म बता चुके हैं. इसी बीच अब एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी फिल्म देखने के बाद अपनी रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया.

धुरंधर ने कमाई से तोड़े रिकॉर्ड

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर को सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज किया गया था. हर दिन धुरंधर अपनी कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना रही है और अब ये फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनती हुई नजर आ रही है. एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने फिल्म धुरंधर को थिएटर में देखा और इसके बाद सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. हसीना ने सोशल मीडिया पर धुरंधर की स्टार कास्ट और डायरेक्टर की जमकर तारीफ की.

प्रीति जिंटा ने जमकर की 'धुरंधर' की तारीफ

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'आज का दिन बहुत मजेदार था. बहुत दिनों बाद मैंने अकेले थिएटर में फिल्म देखी. दोपहर का शो हाउसफुल था और वाह, क्या जबरदस्त अनुभव था. यह शायद उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है जो मैंने बहुत समय बाद देखी है. रॉ और रियल रणवीर सिंह, अक्षय , संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और बाकी सभी एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस थी. मुझे दिल को छू लेने वाला और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला म्यूजिक बहुत पसंद आया और सबसे ज्यादा आदित्य धर की डायरेक्शन बहुत पसंद आया. बहुत मुश्किल और फिर भी इतने दिन से बनाया गया.'

'साढ़े तीन घंटे पलक झपकते ही बीत गए'

हसीना ने पोस्ट में आगे लिखा 'यह कोई फिल्म नहीं है. ये हर उस अनजान आदमी, महिला और देशभक्त के लिए एक लव लेटर है, जिसने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली. साढ़े तीन घंटे पलक झपकते ही बीत गए और मैं दोबारा देखने के लिए तैयार हूं. आदित्य धर मेरे पास शब्द नहीं हैं. जब होंगे तो मैं आपको फोन करके बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा और मुझे यह मास्टरपीस कितना पसंद आया. तब तक मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि इसे मिस मत करना दोस्तों. जाकर फटाफट देखो. इस मास्टरपीस को जिंदा करने के लिए कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत बधाई.'