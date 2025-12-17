Advertisement
trendingNow13044315
Hindi Newsबॉलीवुड‘मास्टरपीस है ये फिल्म...’, 50 साल की हसीना ने अकेले थिएटर में देखी धुरंधर, आदित्य धर को बताया जीनियस, कहा- साढ़े 3 घंटे पलक झपकते ही निकल गए

‘मास्टरपीस है ये फिल्म...’, 50 साल की हसीना ने अकेले थिएटर में देखी 'धुरंधर', आदित्य धर को बताया जीनियस, कहा- 'साढ़े 3 घंटे पलक झपकते ही निकल गए'

Preity Zinta On Dhurandhar: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. इसी बीच अक्षय कुमार से लेकर ऋतिक रोशन तक कई सितारों ने 'धुरंधर' की जमकर तारीफ की है. अब इस फिल्म पर हसीना प्रीति जिंटा ने भी रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 17, 2025, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धुरंघर
धुरंघर

Preity Zinta On Dhurandhar: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा कमा रही है और दर्शकों के साथ फिल्म सेलेब्स का भी मूवी को जबरदस्त प्यार मिल रहा है. एक के बाद एक सितारे धुरंधर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, श्रद्धा कपूर, अमीषा पटेल से लेकर अल्लू अर्जुन तक कई सितारे अब तक धुरंधर को बेहतरीन फिल्म बता चुके हैं. इसी बीच अब एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी फिल्म देखने के बाद अपनी रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया. 

धुरंधर ने कमाई से तोड़े रिकॉर्ड
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर को सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज किया गया था. हर दिन धुरंधर अपनी कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना रही है और अब ये फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनती हुई नजर आ रही है. एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने फिल्म धुरंधर को थिएटर में देखा और इसके बाद सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. हसीना ने सोशल मीडिया पर धुरंधर की स्टार कास्ट और डायरेक्टर की जमकर तारीफ की.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रीति जिंटा ने जमकर की 'धुरंधर' की तारीफ 
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'आज का दिन बहुत मजेदार था. बहुत दिनों बाद मैंने अकेले थिएटर में फिल्म देखी. दोपहर का शो हाउसफुल था और वाह, क्या जबरदस्त अनुभव था. यह शायद उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है जो मैंने बहुत समय बाद देखी है. रॉ और रियल रणवीर सिंह, अक्षय , संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और बाकी सभी एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस थी. मुझे दिल को छू लेने वाला और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला म्यूजिक बहुत पसंद आया और सबसे ज्यादा आदित्य धर की डायरेक्शन बहुत पसंद आया. बहुत मुश्किल और फिर भी इतने दिन से बनाया गया.'

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

'साढ़े तीन घंटे पलक झपकते ही बीत गए'
हसीना ने पोस्ट में आगे लिखा 'यह कोई फिल्म नहीं है. ये हर उस अनजान आदमी, महिला और देशभक्त के लिए एक लव लेटर है, जिसने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली. साढ़े तीन घंटे पलक झपकते ही बीत गए और मैं दोबारा देखने के लिए तैयार हूं. आदित्य धर मेरे पास शब्द नहीं हैं. जब होंगे तो मैं आपको फोन करके बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा और मुझे यह मास्टरपीस कितना पसंद आया. तब तक मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि इसे मिस मत करना दोस्तों. जाकर फटाफट देखो. इस मास्टरपीस को जिंदा करने के लिए कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत बधाई.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

dhurandhar box officeDhurandharPreity ZintaAkshaye Khanna

Trending news

असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब