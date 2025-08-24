10वें दिन ‘कुली’ ने तोड़ा दो फिल्मों का रिकॉर्ड, ‘वॉर 2’ पर भी जमकर बरसे नोट, शनिवार को दोनों की लगी लॉटरी

2025 Box Office Collection: इस समय बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है. दोनों फिल्म एक ही दिन रिलीज हुईं और दोनों ने ही 10 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि, दोनों फिल्मों में एक कमाई के मामले में दूसरी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई
2025 Box Office Collection: इस समय बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है. एक तरफ साउथ की ब्लॉकबस्टर ‘कुली’ और दूसरी तरफ बॉलीवुड की बड़ी एक्शन फिल्म ‘वॉर 2’. दोनों फिल्मों का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. ‘कुली’ ने रिलीज के बाद से ही शानदार पकड़ बनाई है और दर्शकों का खूब प्यार बटोरा है. वहीं, ‘वॉर 2’ ने भी शुरुआत दमदार की, लेकिन अब थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है.
वहीं, अगर ‘कुली’ की कमाई के बारे में बात करें तो फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे शनिवार को बेहतरीन कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में ही ये फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी थी और 10वें दिन तक इसका आंकड़ा 245.50 करोड़ के पार पहुंच गया. खास बात ये है कि ये फिल्म अब 250 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन 10 करोड़ की कमाई की. दर्शक इसके एक्शन और स्टार की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से काफी इंप्रेस हैं.
‘वॉर 2’ की भी शनिवार को लगी लॉटरी
इस वजह से फिल्म लगातार मजबूती से टिके रहने में कामयाब रही. वहीं अगर ‘वॉर 2’ की बात करें तो ये भी अब तक अच्छी कमाई कर चुकी है. 10 दिनों में इस फिल्म की टोटल 214.50 करोड़ की कमाई कर ली है. हालांकि शुरुआती दिनों में इसने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है. फिल्म में बड़े स्टार्स और एक्शन सीक्वेंस होने के बावजूद ये ‘कुली’ के मुकाबले थोड़ी पीछे दिखाई दे रही है. फिर भी, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है.
36 दिनों लगी हुई है सैयारा
सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन 6.25 करोड़ की कमाई की. हालांकि, इनके अलावा भी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में लगी हुई हैं, जो अच्छी कमाई कर रही हैं. जैसे अहान पांडे की रोमांटिक डेब्यू फिल्म 'सैयारा' को बॉक्स ऑफिस पर 36 दिन हो चुके हैं और फिल्म अभी भी अच्छी कमाई कर रही है. देखते ही देखते ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ के पार पहुंच गई. इसके अलावा ‘महावतार नरसिंह’ भी सबका ध्यान अपनी और खींचने में लगी हुई है.
चार फिल्मों के बीच घमासान युद्ध
ये एनिमेटेड फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी है. बड़े स्टार्स वाली फिल्मों के बीच भी इस फिल्म ने अपने दमदार कंटेंट के बल पर जगह बनाई है. ये दिखाता है कि आजकल केवल स्टार पावर ही नहीं, बल्कि कहानी और प्रस्तुति भी दर्शकों को थिएटर तक खींच रही है. कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इन चार फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला जारी है. ‘कुली’ फिलहाल सबसे आगे चल रही है और 250 करोड़ पार करने की तैयारी में है.
