10वें दिन ‘कुली’ ने तोड़ा दो फिल्मों का रिकॉर्ड, ‘वॉर 2’ पर भी जमकर बरसे नोट, शनिवार को दोनों की लगी लॉटरी
Advertisement
trendingNow12894493
Hindi Newsबॉलीवुड

10वें दिन ‘कुली’ ने तोड़ा दो फिल्मों का रिकॉर्ड, ‘वॉर 2’ पर भी जमकर बरसे नोट, शनिवार को दोनों की लगी लॉटरी

2025 Box Office Collection: इस समय बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है. दोनों फिल्म एक ही दिन रिलीज हुईं और दोनों ने ही 10 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि, दोनों फिल्मों में एक कमाई के मामले में दूसरी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10वें दिन ‘कुली’ ने तोड़ा दो फिल्मों का रिकॉर्ड, ‘वॉर 2’ पर भी जमकर बरसे नोट
10वें दिन ‘कुली’ ने तोड़ा दो फिल्मों का रिकॉर्ड, ‘वॉर 2’ पर भी जमकर बरसे नोट

2025 Box Office Collection: इस समय बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है. एक तरफ साउथ की ब्लॉकबस्टर ‘कुली’ और दूसरी तरफ बॉलीवुड की बड़ी एक्शन फिल्म ‘वॉर 2’. दोनों फिल्मों का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. ‘कुली’ ने रिलीज के बाद से ही शानदार पकड़ बनाई है और दर्शकों का खूब प्यार बटोरा है. वहीं, ‘वॉर 2’ ने भी शुरुआत दमदार की, लेकिन अब थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है.

वहीं, अगर ‘कुली’ की कमाई के बारे में बात करें तो फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे शनिवार को बेहतरीन कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में ही ये फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी थी और 10वें दिन तक इसका आंकड़ा 245.50 करोड़ के पार पहुंच गया. खास बात ये है कि ये फिल्म अब 250 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन 10 करोड़ की कमाई की. दर्शक इसके एक्शन और स्टार की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से काफी इंप्रेस हैं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

 ‘वॉर 2’ की भी शनिवार को लगी लॉटरी

इस वजह से फिल्म लगातार मजबूती से टिके रहने में कामयाब रही. वहीं अगर ‘वॉर 2’ की बात करें तो ये भी अब तक अच्छी कमाई कर चुकी है. 10 दिनों में इस फिल्म की टोटल 214.50 करोड़ की कमाई कर ली है. हालांकि शुरुआती दिनों में इसने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है. फिल्म में बड़े स्टार्स और एक्शन सीक्वेंस होने के बावजूद ये ‘कुली’ के मुकाबले थोड़ी पीछे दिखाई दे रही है. फिर भी, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. 

ऐसा दिखता है आलिया-रणबीर के सपनों का 6 मंजिला घर, 250 करोड़ में बनकर हुआ तैयार, फ्रंट व्यू देख मुंह से निकलेगा- ‘उई अम्मा..’

36 दिनों लगी हुई है सैयारा

सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन 6.25 करोड़ की कमाई की. हालांकि, इनके अलावा भी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में लगी हुई हैं, जो अच्छी कमाई कर रही हैं. जैसे अहान पांडे की रोमांटिक डेब्यू फिल्म 'सैयारा' को बॉक्स ऑफिस पर 36 दिन हो चुके हैं और फिल्म अभी भी अच्छी कमाई कर रही है. देखते ही देखते ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ के पार पहुंच गई. इसके अलावा ‘महावतार नरसिंह’ भी सबका ध्यान अपनी और खींचने में लगी हुई है. 

fallback

चार फिल्मों के बीच घमासान युद्ध 

ये एनिमेटेड फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी है. बड़े स्टार्स वाली फिल्मों के बीच भी इस फिल्म ने अपने दमदार कंटेंट के बल पर जगह बनाई है. ये दिखाता है कि आजकल केवल स्टार पावर ही नहीं, बल्कि कहानी और प्रस्तुति भी दर्शकों को थिएटर तक खींच रही है. कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इन चार फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला जारी है. ‘कुली’ फिलहाल सबसे आगे चल रही है और 250 करोड़ पार करने की तैयारी में है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

box office collectionCoolieWar 2

Trending news

गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
;