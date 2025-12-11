Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडछप्परफाड़ कमाई करने के बाद मुसीबत में फंसी Dhurandhar, गुजरात में सड़कों पर उतरे लोग, फिल्म को रोकने की मांग

छप्परफाड़ कमाई करने के बाद मुसीबत में फंसी Dhurandhar, गुजरात में सड़कों पर उतरे लोग, फिल्म को रोकने की मांग

Dhurandhar बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ऐसा सैलाब लेकर आई है जिसे थामना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है.इस बीच मूवी को लेकर गुजरात में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. यहां के बलोच नेता फिल्म को लेकर सड़क पर उतर आए हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:38 PM IST
धुरंधर फिल्म पर बवाल
धुरंधर फिल्म पर बवाल

Protest Against Dhurandhar: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) जमकर नोट छाप रही है. ये फिल्म महज 6 दिनों में 250-260 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है. जहां चारों तरफ इस फिल्म की धूम है तो वहीं इस फिल्म को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. गुजरात के जूनागढ़ में इस मूवी का जमकर विरोध हो रहा है. ये विरोध बलोच मकराणी समाज द्वारा किया जा रहा है. इन्हें फिल्म में संजय दत्त के एक डायलॉग पर आपत्ति है. जिसे लेकर ये लोग अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

गुजरात के बलोच मकराणी समाज फिल्म में संजय (Sanjay Dutt) के बोले गए डायलॉग पर नाराज है. उनका कहना है कि इस डायलॉग के कारण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. इसके विरोध में बलोच समाज के नेताओं ने प्रदर्शन किया. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. संजय दत्त के फिल्म में बोले गए जिस डायलॉग पर ये बवाल हो रहा है वो ये है- 

'हमेशा बोलता हूं बड़े साहब,मगर मच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बलोच पे नहीं'. 

 

सामने रखी 3 डिमांड

इस डायलॉग में बलोच शब्द का आना अब फसाद की जड़ बन गया है. बलोच समाज कहा कहना है कि इस डायलॉग से बलोच मकराणी समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. इनका कहना है कि  फिल्म से इस विवादित डायलॉग को तुरंत हटाया जाए. जब तक इस डायलॉग को नहीं हटाया जाता तब तक फिल्म का प्रसारण रोका जाए. इसके अलावा समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनसे जल्द से जल्द माफी मांगी जाए.

दी चेतावनी
 
इस प्रदर्शन में गुजरात बलोच मकराणी समाज के अध्यक्ष जहांगीर बलोच सहित समाज के कई नेता और हजारों सदस्य मौजूद रहे. इनका कहना है कि अगर समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो गांधीजी के अहिंसक मार्ग पर पूरे गुजरात में व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा. साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है. 

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

