‘धुरंधर’ फिल्म का वो सीन... जिसमें अक्षय खन्ना को देख लोगों ने रणवीर सिंह को किया इग्नोर, ‘एनिमल’ के बॉबी देओल भी हो गए फेल

Akshaye Khanna Dhurandhar: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ इस वक्त सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है और छप्परफाड़ कमाई करने में लगी है. इस फिल्म में कई बड़े दमदार कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ और बात सिर्फ अक्षय खन्ना की हो रही है. फिल्म में 1 मिनट 50 सेकंड का एक ऐसा सीन आता है, जिसके आगे ‘एनिमल’ के बॉबी देओल भी फेल हो जाते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:16 AM IST
‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का आइकॉनिक सीन
Akshaye Khanna Dhurandhar Viral Video: 5 दिसंबर 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. फिल्म में बड़े पर्दे पर 3 दिन हो चुके हैं और ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बहुत नजदीक है. आदित्य धर के डायरेक्श में बनी इस हाई-वोल्टेज स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह के अलावा  संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, र माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अली खान और राकेश बेदी जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं. 

सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट दिया था और कुछ सीन्स में बदलाव किया था. साथ ही फिल्म करीब 3 घंटे 34 मिनट लंबी है, जो बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. फिल्म में रणवीर एजेंट हमजा अली मजहरी के किरदार में नजर आ रह हैं. फिल्म में सभी कलाकारों ने अपने-अपने किरदार को बेहद दमदार तरीके के निभाया है, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ और बात सिर्फ अक्षय खन्ना की हो रही है, जो फिल्म में ‘रेहमान डकैत’ के किरदार में नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अक्षय खन्ना के 1 मिनट के सीन ने मचाई तबाही

अक्षय खन्ना ने अपने किरदार में ऐसी जान फूंकी कि लोग बस उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. उनकी एंट्री वाला एक सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे ‘शेर ए बलूच’ स्टाइल में अरबी स्टेप्स करते दिखाई देते हैं. खास बात ये है कि इस 1 मिनट 50 सेकेंड के सीन में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना दोनों साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अक्षय खन्ना के ‘शेर ए बलूच’ स्टेप्स ने लोगों का ऐसा ध्यान खींचा उन्होंने रणवीर को इग्नोर ही कर दिया. यूट्यूब पर भी इस सीन ने कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर लिए. 

धर्मेंद्र की वो फिल्म... जिसने 52 दिनों तक हिलाकर रख दिए थे सिनेमाघर, जीनत अमान संग किया रोमांस, गानों के आज भी कायल हैं लोग 

तीन दिन में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

फिल्म की कहानी 1999 से 2001 के बीच हुई कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है. इसमें कंधार हाईजैक, संसद हमला और ल्यारि के कटीला गैंग जैसी घटनाओं को दिखाया गया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे IB प्रमुख अजय सान्याल (र माधवन) हमजा को एक बड़े गुप्त मिशन पर पाकिस्तान भेजते हैं. वहीं, अगर इसके बजट और कलेक्शन की बात करें तो 220 से लेकर 280 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 3 दिनों के अंदर भारत में लगभग 99.59 करोड़ की कमाई कर ली है और ग्रॉस कलेक्शन करीब 119 करोड़ तक पहुंच गया. 

अगले साल रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’

वहीं, दुनियाभर में इस फिल्म ने करीब 140 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म को क्रिटिक्स के साथ-साथ दर्शकों का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दर्शकों के बीच इस फिल्म की चर्चा सिर्फ रणवीर सिंह की वजह से ही नहीं बल्कि अक्षय खन्ना के दमदार परफॉर्मेंस की वजह से भी हो रही है. उनका किरदार कम स्क्रीन टाइम के बावजूद बेहद ध्यान खींचने वाला साबित हुआ. सोशल मीडिया पर उनके डांस स्टेप्स, एंट्री और डायलॉग्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं. बता दें, इस फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

DhurandharAkshaye KhannaRanveer Singh

