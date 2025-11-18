'हक' में ऐसे हुई थी 'शाजिया बानो' और 'अब्बास खान' की कास्टिंग? डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा ने खोले सारे राज!

Advertisement
यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'हक़' इन दिनों सुर्खियों में है. ये फिल्म 1985 के मशहूर शाह बानो केस से इंस्पायर्ड है और 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. अब एक यूट्यूब इंटरव्यू में डायरेक्टर सुपर्ण एस वर्मा ने फिल्म की कास्टिंग के सारे राज खोल दिए.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:03 PM IST
यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ‘हक़’ इन दिनों सुर्खियों में है. ये फिल्म 1985 के मशहूर शाह बानो केस से इंस्पायर्ड है और 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. अब एक यूट्यूब इंटरव्यू में डायरेक्टर सुपर्ण एस वर्मा ने फिल्म की कास्टिंग के सारे राज खोल दिए. उन्होंने बताया कि शाजिया बानो और अब्बास खान के रोल के लिए कास्टिंग कैसे हुई और क्यों यामी और इमरान ही परफेक्ट लगे.

कैसे हुई शाजिया-अब्बास की कास्टिंग

सुपर्ण ने कहा, 'स्क्रिप्ट लिखते वक्त हम लोग बहुत परेशान थे कि अब्बास खान का रोल कौन करेगा. ये किरदार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है-एक तरफ रसूखदार वकील, महत्वाकांक्षी पति, लेकिन इंसान भी. फिर हमने सोचा इमरान हाशमी से बेहतर कोई नहीं.' इसके लिए हम इमरान हाश्मी से मिलने पहुंचे और उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई. इमरान ने स्क्रिप्ट पढ़ी और बिना सोचे हां कर दी. हालांकि, एक्टर बोले, 'ये रोल मुझे डराता है, लेकिन मैं करूंगा.' उनकी चॉर्म और इंटेंस एक्टिंग को मिलाकर हमने अब्बास को ऐसा बनाया कि दर्शक उसे समझें'.

जबकि शाजिया बानो के रोल पर सुपर्ण ने बताया, 'यामी गौतम का नाम सबसे पहले दिमाग में आया. उनकी आंखें इतनी गहरी हैं, जैसे शांत पानी – टैप करो तो पूरा समंदर निकल आए. स्क्रिप्ट सुनाते ही यामी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, 'अब्बास कौन कर रहा है? जैसे ही पता चला इमरान हैं, वो तुरंत राजी हो गईं. यामी ने शाजिया को सिर्फ प्ले नहीं किया, उसे जिया है. एक हिंदू फैमिली से आने वाली एक्ट्रेस ने मुस्लिम महिला का दर्द इतनी संवेदनशीलता से निभाया कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं.'

फिल्म हक को लेकर क्या बोले सुपर्ण 

सुपर्ण ने ये भी कहा कि फिल्म में धर्म को बैकग्राउंड में रखा है. 'शाजिया और अब्बास सुनीता-अरविंद भी हो सकते थे. ये औरत के हक और आत्मसम्मान की कहानी है, किसी धर्म की नहीं.' इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि कास्टिंग में 'मेनिफेस्टेशन' का भी रोल रहा यानी कि जो सोचा, वही मिल गया.

फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. यामी की एक्टिंग को करियर बेस्ट बता रहे हैं तो इमरान की वापसी कमाल की लग रही है. अगर आपने अभी नहीं देखी तो जल्दी थिएटर पहुंचिए – ‘हक़’ दिल छू लेगी!

'हक' की सीक्रेट एंडिंग पर डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा ने खोले राज

वहीं, डायरेक्टर सुपर्ण एस वर्मा ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में एंडिंग के बारे में भी बात की. सुपर्ण ने ये भी कहा, 'मैंने स्क्रिप्ट में एक सीक्रेट एंडिंग रखी. जो लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, उन्हें आखिरी 10 सेकंड में कुछ और समझ आएगा. ये पोस्ट-क्रेडिट सीन जैसा नहीं है, लेकिन जो समझदार दर्शक हैं, वो घर जाकर दोबारा सोचेंगे कि असल में हुआ क्या था.  फिल्म की लीड एक्ट्रेस यामी गौतम के बारे में सुपर्ण ने तारीफ करते हुए कहा, 'यामी ने एंडिंग वाले सीन में ऐसा एक्टिंग किया है कि मैं खुद शूटिंग के दौरान डर गया था. उनकी आंखों में जो भाव थे, वो बताने से एंडिंग खुल जाएगी, इसलिए चुप हूं.'

