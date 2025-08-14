‘सुबह 7 बजे मिस कॉल दी..’, ‘सैयारा’ के इस सीन को लेकर परेशान थे मोहित सूरी, महेश भट्ट की एक लाइन ने बदल दी पूरी कहानी
‘सुबह 7 बजे मिस कॉल दी..’, ‘सैयारा’ के इस सीन को लेकर परेशान थे मोहित सूरी, महेश भट्ट की एक लाइन ने बदल दी पूरी कहानी

Saiyaara: मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 और वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. महीने भर बाद भी फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया, जिसके लिए उन्होंने अपने मामा महेश भट्ट...

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:42 AM IST
‘सैयारा’ के इस सीन को लेकर परेशान थे मोहित सूरी
‘सैयारा’ के इस सीन को लेकर परेशान थे मोहित सूरी

Saiyaara Director Mohit Suri: 'आशिकी 2', 'एक विलेन', 'मर्डर 2', 'हमारी अधूरी कहानी', 'हाफ गर्लफ्रेंड' और 'कलयुग' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले मोहित सूरी की हालिया फिल्म 'सैयारा' को बॉक्स ऑफिस पर एक महीना होने वाला है, लेकिन फिल्म का जलवा अभी भी बरकरार है. 27 दिन बाद भी फिल्म लगातार कमाई करने में लगी है. हालांकि, अब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों से जबरदस्त टक्कर मिल रही है, लेकिन बावजूद इस फिल्म कमा कर रही है. 

45 से 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 और वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म में नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म की सक्सेस के बाद दोनों रातों-रात स्टार बन गए हैं. इसी बीच मोहित सूरी ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए प्यार, खोने का दर्द और अपनी फिल्म 'सैयारा' के बारे में खुलकर बातें कीं. मोहित ने सेशन के दौरान एक किस्सा शेयर किया. 

एक सीन को लेकर उलझन में थे मोहित सूरी 

उन्होंने सलाह लेने के लिए अपने मामा और मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट को फोन किया. मोहित की मां हीना, महेश भट्ट की बहन हैं, इसलिए मोहित सूरी उनके भांजे हैं. मोहित कई बार महेश भट्ट के साथ काम भी कर चुके हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं. इस बार भी उन्होंने वही किया. मोहित ने बताया कि 'सैयारा' में एक सीन है, जिसमें अहान पांडे का किरदार अपने पिता से हिंसक हो जाता है. शूटिंग से पहले मोहित को लगा कि सीन ज्यादा ड्रामेटिक हो गया है. 

4 मिनट 38 सेकंड का ब्लॉकबस्टर गाना, बनाने में खर्च हुए 12 करोड़, एक झटके में बिक गए थे 20 लाख कैसेट्स, आज भी बरकरार है वही क्रेज

सुबह 7 बजे दी मामा को मिस कॉल 

उन्होंने सुबह 7 बजे भट्ट साहब को मिस कॉल दी. महेश भट्ट, जो सुबह 4 बजे से जागे थे, ने तुरंत कॉल बैक किया. मोहित ने अपनी चिंता बताई, लेकिन भट्ट साहब ने बीच में ही रोक दिया. मोहित ने बताया कि भट्ट साहब को स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता था. उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि बेटे का किरदार शराबी पिता पर गुस्सा करता है. भट्ट साहब ने मजाकिया अंदाज में कुछ गालियां दीं और फिर उन्होंने मोहित की डीपी में उनके बेटे का हाथ देखकर उसने एक बात कही. 

काम कर गया उनका आइडिया 

उन्होंने कहा, 'जिस तरह तुम अपने बेटे का हाथ पकड़ते हो, वैसा ही इमोशन इस सीन में डालो, ये कभी गलत नहीं होगा'. महेश भट्ट ने आगे कहा कि पिता और बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है. उन्होंने मोहित से पूछा कि जिस इंसान की डीपी इतनी इमोशनल हो, वो ये सवाल कैसे पूछ सकता है. उन्होंने साफ कहा, 'जैसा सोच रहे हो, वैसा ही शूट करो'. मोहित ने उनकी बात मानी और वही सीन फिल्म के सबसे पसंदीदा सीन बन गया, जिसे आदित्य चोपड़ा ने भी खूब सराहा.

अब तक 500 करोड़ कमा चुकी है फिल्म

वहीं, 2025 की सबसे रोमांटिक कहे जाने वाली 'सैयारा' दुनियाभर में बवाल काट रही है, जिसने दर्शकों का दिल छू लिया है. भारत में इसने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं, जबकि वैश्विक कलेक्शन 500 करोड़ रुपये पार कर चुका है. फिल्म में अहान और अनीत के अलावा आलम खान, सिद्ध मक्कड़, शान ग्रोवर, राजेश कुमार और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. फिल्म की इमोशनल कहानी और दमदार अभिनय दर्शकों को काफी पसंद आया

;