खून से लिखे खत, शादी के प्रपोजल..., ‘सैयारा’ के बाद रातों-रात बदली अहान पांडे की जिंदगी, एक्टर की पॉपुलैरिटी पर मां का खुलासा

Ahaan Panday: साल 2025 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' को लोगों ने काफी पसंद किया. इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी पर फैंस का दिल ही आ गया, जिसके चलते कपल रातों-रात सुपरस्टार बन गए. पहली डेब्यू ब्लॉकबस्टर देने के बाद अहान पांडे की जिंदगी में कई बदलाव आए, जिनका खुलासा हाल ही में उनकी मां डीन पांडे ने किया.
Ahaan Panday: साल 2025 में जिन फिल्मों ने सबसे ज्यादा धूम मचाई है उनमें 'सैयारा' भी शामिल है. सैयारा साल 2025 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म ने रातों-रात अहान पांडे और अनीत पड्डा को स्टार बना दिया था. अहान अपनी पहली फिल्म से ही ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल कर चुके थे. हाल ही में अहान की मां ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि आखिर सैयारा के बाद उनकी और उनके बेटे की की लाइफ में क्या बदलाव आए थे.
बेटे की सफलता से डीन पांडे बेहद खुश
अहान पांडे की मां डीन पांडे हैं. वह हेल्थ एक्सपर्ट हैं. अपने बेटे की बड़ी सफलता पर अहान की मां बेहद खुश हैं. उन्होंने बेटे की सफलता और इसके बाद आए बदलावों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि अहान के फैन में ढाई साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं. सैयारा की रिलीज के बाद एक सप्ताह बाद ही सब कुछ बदल गया था. अहान को फैंस के खून से लिखे खत आए. उम्र में बहुत छोटी लड़कियां अहान से शादी करना चाहती हैं.
अहान के लिए आते थे खून से लिखे लेटर
एक्टर की मां डीन पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक फैन ने सैयारा के बाद अहान के लिए खून से खत लिखकर भेजा था. उन्होंने कहा 'कुछ महीने पहले हमें खून से लिखा हुआ एक लेटर मिला था. हमने जवाब में उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा. ये नुकसानदायक है. वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके फैंस ऐसा करें.' उनकी मां ने बताया कि 'परिवार को हर महीने हजारों चिट्ठियां मिलती हैं, जिनमें हाथ से बनी ड्राइंग से लेकर महंगे तोहफे तक शामिल होते हैं. हर चिट्ठी इमोशनल होती है. अहान अपने फैंस को अपनी आर्मी कहता है. कुछ चिट्ठियों में लोग बताते हैं कि उसने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी है.'
कई चिट्ठियां बहुत प्यारी और मासूम
अहान पांडे की मां ने कहा कि कई चिट्ठियां बहुत प्यारी और मासूम होती हैं. छोटी लड़कियां उससे शादी करने के बारे में या उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में लेटर में लिखती हैं. मुझे ये बहुत प्यारा लगता है. जब मैं औरतों को उसके लिए दीवाना होते देखती हूं तो मैं भावुक हो जाती हूं. मुझे गर्व महसूस होता है. ये बहुत प्यारा एहसास है कि आपके बेटे को इतना प्यार मिल रहा है.
डीन पांडे ने आगे बताया कि रिलीज के एक हफ्ते के अंदर ही, जहां भी मैं जाती थीं, लोग मुझे घेर लेते थे. घर के बाहर हर दिन पैपराजी होते थे. आजकल शांति मिलना मुश्किल हो गया है. फैंस और फोटोग्राफर अक्सर गेट के बाहर इंतजार करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि नए कलाकार की एक झलक मिल जाए.
