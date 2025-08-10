सच्ची घटना पर बनाई 2 घंटे 5 मिनट की फिल्म, अब प्रोड्यूसर को मिल रही जान से मारने की धमकी, बोले- ‘गोली या बम...’
सच्ची घटना पर बनाई 2 घंटे 5 मिनट की फिल्म, अब प्रोड्यूसर को मिल रही जान से मारने की धमकी, बोले- ‘गोली या बम...’

Udaipur Files: फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के निर्माता अमित जानी को रिलीज के बाद जान से मारने की धमकियां मिलीं. कॉल करने वाला खुद को बिहार का तबरेज बता रहा है. फिल्म 2022 के कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है. आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है और मामला एनआईए अदालत में चल रहा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:03 AM IST
प्रोड्यूसर को मिल रही जान से मारने की धमकी
Udaipur Files Producer Receives Death Threats: एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ‘उदयपुर फाइल्स’ को 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया. फिल्म का दर्शकों का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन फिल्म की रिलीज के एक दिन बाद प्रोड्यूसर अमित जानी ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि एक अज्ञात नंबर से उन्हें बार-बार कॉल आ रही है. 

उन्होंने बताया कि कॉल करने वाला खुद को बिहार निवासी तबरेज बताकर धमकी दे रहा है कि वो उन्हें बम से उड़ाएगा या गोली मार देगा. अमित जानी ने अपनी पोस्ट में अधिकारियों से अपील की कि इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए. पिछले महीने केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी. ये सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दी गई थी, जिसमें उन्हें पुलिस से सुरक्षा मांगने का अधिकार मिला था. 

Y-श्रेणी की सिक्योरिटी में 8 से 11 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें कमांडो भी शामिल होते हैं, 24 घंटे तैनात रहते हैं. पहले ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसको लेकर काफी विवाद मचा हुआ था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको 8 अगस्त को रिलीज करने पर मंजूरी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि वो फिल्म की रिलीज पर सरकार की मंजूरी को लेकर दर्ज चुनौतियों पर जल्द सुनवाई करे.

सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म

‘उदयपुर फाइल्स’ की कहानी साल 2022 में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है. कन्हैया लाल, जो उदयपुर में एक दर्जी थे, को उनके ही दुकान में दिनदहाड़े दो लोगों ने मार डाला था. आरोपियों ने कहा था कि उन्होंने ये वारदात इसलिए की क्योंकि कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के सपोर्ट में एक पोस्ट शेयर की थी. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने उनका गला काटकर उनकी हत्या की थी. 

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों आरोपी ग्राहक बनकर कपड़े सिलवाने के बहाने उनकी दुकान में गए और चाकू से कन्हैया लाल का गला काट दिया. उन्होंने इस वारदात का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर डालकर खुद जिम्मेदारी ली. इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया और कट्टरपंथ तथा साम्प्रदायिक हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. आरोपियों पर यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.

About the Author
author img
वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Udaipur FilesAmit Jani

