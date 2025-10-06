Advertisement
trendingNow12949802
Hindi Newsबॉलीवुड

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने उड़ाया गर्दा, महज 4 दिन में पार किया 300 करोड़ का कलेक्शन; जानिए सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का हाल?

Kantara Chapter 1 box office collection day 4: 'कांतारा: चैप्टर 1' ने कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. चार फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 300 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है और साथ ही अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने उड़ाया गर्दा, महज 4 दिन में पार किया 300 करोड़ का कलेक्शन; जानिए सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का हाल?

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो फिल्में खूब चर्चा में हैं. एक तरफ साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा चैप्टर-1' है, जिसने अभी तक कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं, और दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' है, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की कोशिश में जुटी है. दोनों ही फिल्मों की रिलीज को चार दिन हो चुके हैं.  बात करें 'कांतारा चैप्टर-1' की, तो यह एक पीरियड-ड्रामा फिल्म है, जो भारतीय संस्कृति, आस्था और लोककथाओं को मिलाकर बनाई गई है. ऋषभ शेट्टी की पिछली फिल्म 'कांतारा' ने भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी और अब इसके प्रीक्वल को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है.

'कांतारा चैप्टर-1' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 61.85 करोड़ रुपए का बंपर कलेक्शन किया. दूसरे दिन थोड़ी गिरावट के साथ 45.4 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन तीसरे दिन फिर से शानदार कमाई देखी गई. फिल्म ने तीसरे दिन 55 करोड़ की कमाई की.

Add Zee News as a Preferred Source

चौथे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और 61 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया गया. फिल्म का महज 4 दिनों में ही ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 223.25 करोड़ पहुंच गया. इतना ही नहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड प्रदर्शन भी शानदार रहा है. भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया है. कांतारा की गूंज अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के सिनेमाघरों में भी सुनाई दी है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर-1' ने वर्ल्डवाइड लगभग 308 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कलेक्शन?

दूसरी तरफ बात करें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की, तो यह फिल्म पूरी तरह बॉलीवुड की पारंपरिक मनोरंजक शैली में बनाई गई है. इसमें रोमांस, ड्रामा और हल्की-फुल्की कॉमेडी का मिश्रण है, जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है.

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन जहां 9.25 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन इसमें गिरावट आई और कलेक्शन घटकर 5.5 करोड़ रह गया. लेकिन तीसरे और चौथे दिन फिल्म ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी. शनिवार को 7.5 करोड़ और रविवार को लगभग 7.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ. कुल मिलाकर फिल्म ने चार दिनों में 30 करोड़ का इंडिया नेट बिजनेस किया है.

वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने कुल मिलाकर लगभग 41 करोड़ की कमाई की है. विदेशों में इस फिल्म को खास तौर पर युवा वर्ग से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

kantara chapter 1

Trending news

फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
;