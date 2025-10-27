Advertisement
2025 की कॉमेडी-ड्रामा वो फिल्म, सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार; जानें कब देख सकेंगे आप?

'इनोसेंट' की कहानी शिहाब करुणागप्पल्ली ने लिखी है. फिल्म का संगीत जय स्टेलर ने दिया है और इसके गीत विनायक शशिकुमार ने लिखे हैं. इस फिल्म की शूटिंग कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, करुणागप्पल्ली और अट्टिंगल में हुई है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:55 PM IST
अभिनेता अल्ताफ सलीम की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'इनोसेंट' की शूटिंग पूरी हो गई है. यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है. यह एक रोड मूवी है. अल्ताफ सलीम और अनारकली मारिकर की पॉपुलर जोड़ी, जो पिछले साल 'मंदाकिनी' से दर्शकों के दिलों पर राज कर चुकी है, अब इस कॉमेडी ड्रामा में फिर से साथ नजर आएगी. फिल्म की खासियत यह है कि इसमें मलयालम टीवी इंडस्ट्री के कई नए चेहरे काम कर रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन सतीश थानवी ने किया है, जो एक नवोदित फिल्म निर्माता हैं. वह हिट सीरीज ‘उप्पुम मुलकुम’ के लिए जाने जाते हैं. 

इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक 

उन्होंने कई टीवी सीरियल्स के लिए काम किया है. खास बात यह है कि तंजानियन सोशल मीडिया सेंसेशन किली पॉल इस फिल्म के जरिए मलयालम सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं. किली, जो इंडियन सॉन्ग्स के लिप-सिंक वीडियोज से वायरल हुए हैं, फिल्म में ग्लोबल फ्लेवर ऐड करेंगे. इस फिल्म का निर्माण एलिमेंट्स ऑफ सिनेमा के बैनर तले श्रीराज ए.डी. कर रहे हैं. डायरेक्टर सतीश थानवी 'इनोसेंट' को एक ऐसी यात्रा मानते हैं, जो हल्के-फुल्के मुद्दे को हास्य के रंग में पेश करती है, साथ ही समाज के बिगड़ते नैतिक ढांचे पर भी चुपके से सवाल उठाती है. 

क्या है फिल्म की कहानी 

फिल्म की कहानी एक युवा सरकारी कर्मचारी विनोद की, करुनागपल्ली से तिरुवनंतपुरम तक, की बस यात्रा पर टिकी है. अल्ताफ सलीम फिल्म में विनोद का किरदार निभा रहे हैं. अल्ताफ के अलावा फिल्म में जोमन ज्योतिर और अनारकली मारिकर भी हैं. अन्य कलाकारों में अजीज नेदुमंगद, रियाज नरमकला, अन्ना प्रसाद, जॉली चिरायथ, आदिनाद शशि जैसे कई नए कलाकार शामिल हैं. 

'इनोसेंट' की कहानी शिहाब करुणागप्पल्ली ने लिखी है. फिल्म का संगीत जय स्टेलर ने दिया है और इसके गीत विनायक शशिकुमार ने लिखे हैं. इस फिल्म की शूटिंग कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, करुणागप्पल्ली और अट्टिंगल में हुई है. फिल्म का छायांकन निखिल एस. प्रवीण ने किया है. इसकी एडिटिंग रियास ने की है. इस फिल्म को सेंचुरी फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

