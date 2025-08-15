विक्की कौशल का फैंस को गिफ्ट, अब डिलीटेड सीन्स के साथ देख सकेंगे 'छावा'! जानिए कब और कहां?
विक्की कौशल का फैंस को गिफ्ट, अब डिलीटेड सीन्स के साथ देख सकेंगे 'छावा'! जानिए कब और कहां?

Chhaava Television Premiere: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा ने इस साल 2025 की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. अब हाल में ही एक्टर ने फैंस के लिए नया अपडेट दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:40 AM IST
विक्की कौशल का फैंस को गिफ्ट, अब डिलीटेड सीन्स के साथ देख सकेंगे 'छावा'! जानिए कब और कहां?

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' अब तक इस साल ही सबसे सुपरहिट फिल्म रही है. इस फिल्म ने कमाई में सबको पीछे छोड़ दिया. फरवरी 2025 में रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. अब हाल ही में एक्टर विक्की कौशल ने फिल्म पर नया अपडेट दिया है. दरअसल, दिव्या दत्ता और निर्देशक लक्ष्मण उतेकर, विनीत सिंह और विक्की कौशल गोल्ड राउंडटेबल पर नजर आए. इस दौरान विक्की कौशल कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, फिल्म में जो ऐसे सीन्स होते हैं जो फिल्म में नहीं आए. हम उन्हें दर्शकों को दिखा देते हैं? इस पर दिव्या दत्ता कहती हैं, बिलकुल दिखा दो. ऐसे में अब फैंस को इंतजार है कि फिल्म कब आएगी.

छावा का टेलीविजन पर प्रीमियर कब?

ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा छावा छत्रपति शिवाजी महाराज के निडर पुत्र, छत्रपति संभाजी महाराज की असाधारण यात्रा को जीवंत करती है, जिनकी विरासत ने भारतीय इतिहास की दिशा तय की. विक्की कौशल ने इस फिल्म में संभाजी का किरदार निभाया है और यह फिल्म 800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत यानी 17 अगस्त को टेलीविजन पर प्रीमियर के लिए तैयार है. इस मौके पर उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म के हर पल में अपना दिल लगा दिया. विक्की ने कहा, 'छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत को हर घर तक पहुंचाना सम्मान की बात है. 'छावा' साहस और गौरव की यात्रा रही है, और मैंने हर पल में अपना दिल लगा दिया.'

रात को 8 बजे टीवी पर आएगी छावा

अभिनेता ने बताया कि पहली बार यह फिल्म जो 17 अगस्त को रात 8 बजे स्टार गोल्ड पर प्रसारित होगी, टेलीविजन पर चुनिंदा ऑपरेटरों पर मराठी में भी उपलब्ध होगी. उन्होंने आगे कहा, 'यह मराठी भाषी दर्शकों के लिए इसे और भी खास बना देगा.' छावा का निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है और इसमें महारानी येसुबाई के रूप में रश्मिका मंदाना, औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना, महारानी सोयराबाई के रूप में दिव्या दत्ता, कवि कलश के रूप में विनीत कुमार सिंह और हंबीरराव मोहिते के रूप में आशुतोष राणा भी हैं. 

