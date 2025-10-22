Advertisement
पहले दिन ही 4 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे 'थामा', प्रोड्यूसर भी साथ आए नजर

Thamma के पहले दिन के रिस्पांस को देखने के बाद आयुष्मान खुराना खुशी के मारे गदगद है. एक्टर तगड़े कलेक्शन के बाद सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और बप्पा का आशीर्वाद लिया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:41 PM IST
आयुष्मान खुराना फिल्म थामा
आयुष्मान खुराना फिल्म थामा

Ayushmann Khurrana at Siddhivinayak: आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' ने आते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में 25 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 30.75 करोड़ किया.फिल्म के पहले दिन ही छप्परफाड़ ओपनिंग लीड हीरो आयुष्मान खुराना काफी खुश हैं.ऐसे में एक्टर मुंबई के फेमस सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और भगवान के सामने मत्था टेका.

टेका माथा
सोशल मीडिया पर एक्टर की सिद्धि विनायक मंदिर के अंदर की फोटोज वायरल हो रही है जिसमें एक्टर लाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और गले में पीले रंग का पट्टा डाला हुआ है और हाथ में पिंक कलर की माला पकड़े हुए हैं.आयुष्मान की ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

4 फिल्मों को पहले दिन दी मात

मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की इस हॉरर कॉमेडी ‘थामा’ का टोटल बजट लगभग 145 करोड़ रुपये है. ऐसे में बजट के मामले में इसने स्त्री 2 को भी पीछे छोड़ दिया है जिसका बजट 125 करोड़ था. इसके साथ ही थामा के पहले दिन के कलेक्शन ने 4 फिल्मों के रिकॉर्ड तो तोड़ डाला है. इन फिल्मों में'सैयारा’21 करोड़, अजय देवगन की ‘रेड 2’ 19.25 करोड़, सनी देओल की ‘जाट’ 9.62 करोड़, और अक्षय कुमार की ‘जॉली एलएलबी 3’ 12.5 करोड़ को भी धोबी पछाड़ दे दी है.

fallback

पिता बनने के 2 दिन बाद राघव चड्ढा ने उड़ेला बीवी परिणीति पर प्यार, शेयर की अनसीन बेबी बंप PHOTOS

 

आयुष्मान के करियर की बिगेस्ट ओपनर 
खास बात है कि दिवाली पर रिलीज हुई ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की बिगेस्ट ओपनर फिल्म है. ऐसे में फिल्म हिट होते ही एक्टर प्रोड्यूसर अमर कौशिक के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने गए और उन्हें शुक्रिया कहा. 'थामा' फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिक्स रिस्पांस मिल रहा है. बावजूद इसके फिल्म तगड़ी पकड़ पहले दिन से ही बनाए हुए है. फिल्म में आयुष्मान के साथ रश्मिका मंदाना है. इसके साथ ही निगेटिव रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इसके साथ ही 'एक दीवाने की दीवानियत' भी रिलीज हुई थी. कम स्क्रीन मिलने के बाद भी ये फिल्म 7 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर पाई.

 

 

