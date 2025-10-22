पहले दिन ही 4 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे 'थामा', प्रोड्यूसर भी साथ आए नजर

Ayushmann Khurrana at Siddhivinayak: आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' ने आते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में 25 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 30.75 करोड़ किया.फिल्म के पहले दिन ही छप्परफाड़ ओपनिंग लीड हीरो आयुष्मान खुराना काफी खुश हैं.ऐसे में एक्टर मुंबई के फेमस सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और भगवान के सामने मत्था टेका.

टेका माथा

सोशल मीडिया पर एक्टर की सिद्धि विनायक मंदिर के अंदर की फोटोज वायरल हो रही है जिसमें एक्टर लाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और गले में पीले रंग का पट्टा डाला हुआ है और हाथ में पिंक कलर की माला पकड़े हुए हैं.आयुष्मान की ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

4 फिल्मों को पहले दिन दी मात

मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की इस हॉरर कॉमेडी ‘थामा’ का टोटल बजट लगभग 145 करोड़ रुपये है. ऐसे में बजट के मामले में इसने स्त्री 2 को भी पीछे छोड़ दिया है जिसका बजट 125 करोड़ था. इसके साथ ही थामा के पहले दिन के कलेक्शन ने 4 फिल्मों के रिकॉर्ड तो तोड़ डाला है. इन फिल्मों में'सैयारा’21 करोड़, अजय देवगन की ‘रेड 2’ 19.25 करोड़, सनी देओल की ‘जाट’ 9.62 करोड़, और अक्षय कुमार की ‘जॉली एलएलबी 3’ 12.5 करोड़ को भी धोबी पछाड़ दे दी है.

आयुष्मान के करियर की बिगेस्ट ओपनर

खास बात है कि दिवाली पर रिलीज हुई ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की बिगेस्ट ओपनर फिल्म है. ऐसे में फिल्म हिट होते ही एक्टर प्रोड्यूसर अमर कौशिक के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने गए और उन्हें शुक्रिया कहा. 'थामा' फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिक्स रिस्पांस मिल रहा है. बावजूद इसके फिल्म तगड़ी पकड़ पहले दिन से ही बनाए हुए है. फिल्म में आयुष्मान के साथ रश्मिका मंदाना है. इसके साथ ही निगेटिव रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इसके साथ ही 'एक दीवाने की दीवानियत' भी रिलीज हुई थी. कम स्क्रीन मिलने के बाद भी ये फिल्म 7 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर पाई.