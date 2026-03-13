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शॉर्ट फिल्म से चुराई गई 'सैयारा' की कहानी? YRF पर लगे गंभीर आरोप, सिंगर-एक्टर ने दावे के साथ दिखाए सबूत

Saiyaara Is Copied? सिंगर और एक्टर अमित जाधव ने 'सैयारा' के मेकर्स पर उनकी कहानी चोरी करने का आरोप लगाया है. अमित का दावा है कि 'सैयारा' की कहानी उनकी शॉर्ट फिल्म 'ख्वाबों' से कॉपी की गई है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:58 PM IST
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शॉर्ट फिल्म से चुराई गई 'सैयारा' की कहानी? YRF पर लगे गंभीर आरोप, सिंगर-एक्टर ने दावे के साथ दिखाए सबूत

Saiyaara Is Copied? एक्टर और सिंगर अमित जाधव ने फिल्म 'सैयारा' के मेकर्स पर कहानी चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है. उनका दावा है कि अहान पांडे और अनीत पाड्डा स्टारर ये फिल्म उनकी 2019 की शॉर्ट फिल्म 'ख्वाबों' की कॉपी है. बता दें कि साल 2025 में आई अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' ने रिलीज होने पर तहलका मचा दिया था. फिल्म सुपरहिट रही और इसने अहान-अनीत को रातोंरात स्टार बना दिया था. 'सैयारा' 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार रही. लेकिन अब जाने-माने सिंगर-एक्टर अमित जाधव ने दावा किया है कि 'सैयारा' की कहानी उनकी शॉर्ट फिल्म 'ख्वाबों' से कॉपी की गई है. साथ ही उन्होंने डायरेक्टर मोहित सूरी पर उसकी कहानी चुराने का आरोप लगाया है. 

अमित जाधव ने सबूत भी दिए हैं और 'सैयारा' और 'ख्वाबों' के प्लॉट में कई समानताएं गिनाई हैं. बता दें कि अमित जाधव की शॉर्ट फिल्म 'ख्वाबों' साल 2019 में रिलीज हुई थी. उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि यशराज फिल्म्स के शानू शर्मा ने उनसे 2022 में एक फिल्म के मामले में संपर्क भी किया था. अमित जाधव का आरोप है कि फिल्म 'सैयारा' के मेकर्स को उन्होंने दोनों फिल्मों समानता को लेकर जो मेल किए थे, उन्होंने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया है.

क्या है 'खाव्बों' की कहानी?

बता दें कि अमित जाधव की शॉर्ट फिल्म 'ख्वाबों' की कहानी की बात करें, तो यह एक प्यार में डूबे कपल के बारे में हैं. इसमें लड़की की याददाश्त चली जाती है. एक दिन वह गायब हो जाती है, तो उसका प्रेमी एक गाना गाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है. 'सैयारा' की कहानी भी एकदम यही है. अमित जाधव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म 'ख्वाबों' के साथ 'सैयारा' की समानताएं गिनाई हैं.

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वहीं, अमित जाधव ने यह भी दावा किया है कि, 'मैंने पिछले साल भी बोलने की कोशिश की थी. दरअसल, मुझे 2022 में YRF टैलेंट से इंस्टाग्राम पर एक डायरेक्ट मैसेज मिला था. वो मुझसे संपर्क करना चाहते थे. मैंने उनसे पूछा कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए मुझसे संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. मैं वहां किसी को नहीं जानता था. न ही मैंने कोई ऑडिशन दिया था, जिसके लिए वो मुझसे संपर्क करें.'

क्या है मोहित सूरी के 'सैयारा' की कहानी?

मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 'सैयारा' एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है, जो एक परेशान गायक कृष कपूर और दिल टूटने के दर्द से उबर रही कवयित्री वाणी बत्रा की कहानी है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कृष वाणी की कविताओं को संगीत में बदलता है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी में तब त्रासदी आती है जब वाणी को अर्ली-ऑनसेट अल्जाइमर का पता चलता है. इससे पहले सोशल मीडिया पर भी फिल्म की तुलना 2004 की कोरियाई फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेंबर' से की गई थी. फिलहाल, मोहित सूरी या यशराज फिल्म्स की ओर से अमित जाधव के इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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