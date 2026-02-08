Advertisement
trendingNow13102475
Hindi Newsबॉलीवुड2025 की वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, मेकर्स छाप चुके करोड़ों, फिर भी कमाई से निराश आमिर खान! बोले- अगर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती..

2025 की वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, मेकर्स छाप चुके करोड़ों, फिर भी कमाई से निराश आमिर खान! बोले- 'अगर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती..'

Aamir Khan On Blockbuster Film: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है. इसी बीच फिल्म की जबरदस्त कमाई को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. सुपरस्टार आमिर खान का मानना है कि फिल्म के थिएटर्स की संख्या अगर भारत में ज्यादा होती तो फिल्म और बड़ा रिकॉर्ड बना सकती थी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 08, 2026, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘धुरंधर’ की कमाई पर छलका आमिर खान का दर्द
‘धुरंधर’ की कमाई पर छलका आमिर खान का दर्द

Aamir Khan On Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' के हर जगह चर्चा हो रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है और अब फिल्म के दूसरे पार्ट का टीजर भी जारी हो चुका है. फिल्म ने दुनियाभर के दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इतिहास के सबसे बड़े भारतीय फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. अब इसी बीच फिल्म को लेकर नई बहस इंडस्ट्री में छिड़ गई है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला- 

'भारत में अगर 15 हजार स्क्रीन पर.....'
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' को लोगों ने काफी पसंद किया है और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया है. इसी बीच अब सुपरस्टार आमिर खान ने वैरायटी इंडिया संग बातचीत के दौरान रणवीर सिंह की फिल्म की कमाई पर बात करते हुए कहा कि ये फिल्म और ज्यादा कमाई कर सकती थी. आमिर खान ने कहा कि अगर 'धुरंधर' को भारत में 15,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाता तो इसका बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन बढ़ सकता था. एक्टर ने ये कंपैरिजन चीन जैसे बड़े फिल्म बाजार से की, जहां हजारों स्क्रीन पर फिल्में रिलीज होती है और अरबों डॉलर में बिजनेस करती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'भारत में थिएटर्स की संख्या काफी कम'
सुपरस्टार आमिर खान ने कहा कि भारत में थिएटर्स की संख्या काफी कम है, जिसकी वजह से फिल्मों की पहुंच काफी लिमिटेड रहती है और उनकी कमाई का पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पाता है. नंबर्स गिनाते हुए आमिर ने कहा कि आज भारत में कुल मिलाकर 9 हजार से 10 हजार स्क्रीन हैं और चीन में 1 लाख थिएटर्स हैं. इन नंबर्स का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है. हमारे पास उनके मुकाबले 10 गुना कम स्क्रीन्स हैं. इसी वजह से चीन फिल्मों में जबरदस्त बिजनेस करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

'फिल्म इंडस्ट्री स्क्रीन्स की कमी से प्रभावित'
एक्टर ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री नंबरों की इस कमी से काफी प्रभावित हो रही है. अगर स्क्रीन की संख्या में बढ़ोतरी की जाए तो फिल्में छोटे शहरों और गांवों तक भी आसानी से पहुंच पाएंगी. जिससे दर्शकों की संख्या भी काफी बढ़ेगी. हालांकि बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, जिसने भारत में कई ज्यादा गुना कमाई की और चीन में रिलीज से ज्यादा की है. लेकिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की कमाई केवल भारतीय सिनेमा में देखें, तो ये काफी अच्छी है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

aamir khanDhurandhar

Trending news

इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार