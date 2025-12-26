2025 में टैक्स फ्री हुईं 3 फिल्में...एक तो निकली ब्लॉकबस्टर, 2 रही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप; बहादुरी की कहानी देख कांप गए थे दर्शक

2025 Tax Free Films: साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए खास रहा. कई फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल हुईं, बल्कि अपनी प्रेरणादायक और देशभक्ति से भरी कहानियों के कारण विभिन्न राज्यों की सरकारों ने उन्हें टैक्स-फ्री घोषित किया. टैक्स-फ्री होने से टिकट सस्ते होते हैं और ज्यादा लोग फिल्म देख पाते हैं. इन फिल्मों को टैक्स-फ्री करने का मुख्य कारण उनका सामाजिक और राष्ट्रीय संदेश है. सरकारें ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करती हैं, जो देशभक्ति या बहादुरी की मिसाल पेश करती हैं. इससे न केवल फिल्म निर्माताओं को लाभ होता है, बल्कि दर्शक सस्ते टिकटों की वजह से बड़ी संख्या में थिएटर जा पाते हैं.

इस साल तीन फिल्में ऐसी रहीं जिन्हें राज्यों ने यह सम्मान दिया. इस लिस्ट में अनुपम खेर की 'तनवी द ग्रेट', विक्की कौशल की 'छावा' और फरहान अख्तर की '120 बहादुर' शामिल हैं. ये फिल्में सामाजिक संदेश, ऐतिहासिकता, बहादुरी और सैनिकों की वीरता पर आधारित हैं.

तन्वी द ग्रेट :- दूसरी फिल्म है अनुपम खेर के निर्देशन में बनी 'तनवी द ग्रेट', जो 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. मुख्य भूमिका में एक्ट्रेस शुभांगी दत्त हैं, जो उनकी डेब्यू फिल्म है. जबकि अनुपम खेर भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं. फिल्म में शुभांगी दत्त, अनुपम खेर के अलावा जैकी श्रॉफ, बोमन ईरानी, अरविंद स्वामी, पल्लवी जोशी, करण टैकर और नासिर जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं.

फिल्म की कहानी एक ऑटिस्टिक युवती तन्वी की है, जो अपने दिवंगत पिता (सेना अधिकारी) की याद में सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा फहराने का सपना देखती है. यह फिल्म समावेशन, संघर्ष और सपनों की प्रेरणादायक कहानी है. दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स-फ्री घोषित किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेशल बच्चों के प्रति संवेदनशीलता सीखें. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिल्म की तारीफ की और इसे सामाजिक संदेश के लिए सम्मान दिया.

छावा :- राज्यों में टैक्स फ्री होने वाली दूसरी बड़ी फिल्म है 'छावा'. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी यह पीरियड ड्रामा 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के दमदार भूमिका में जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी महारानी येसुबाई के किरदार में दिखीं. वहीं, अभिनेता अक्षये खन्ना, आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

'छावा' मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा संभाजी महाराज की जीवन गाथा पर आधारित है, जो अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद गद्दी पर बैठे और धर्म, देश के लिए बलिदान दिया. यह फिल्म स्वराज, बहादुरी और त्याग की भावना जगाती है. मध्य प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ सरकारों ने इसे टैक्स-फ्री किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करने में सफल रही.

120 बहादुर :- रजनीश 'राजी' घई के निर्देशन में बनी वॉर ड्रामा '120 बहादुर' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में उतरी. फरहान अख्तर स्टारर फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिला. फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका में हैं. वहीं, राशि खन्ना उनकी पत्नी के किरदार में हैं. फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है, जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के मात्र 120 सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें मजा चखाया था.

'120 बहादुर' भारतीय सैनिकों की अतुलनीय बहादुरी और बलिदान की सच्ची कहानी है. दिल्ली और राजस्थान सरकारों ने फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित किया था. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टैक्स छूट की घोषणा की, ताकि सैनिकों की वीरता की कहानी हर घर तक पहुंचे. फिल्म को आईएफएफआई 2025 में भी सराहना भी मिली.