2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, ऑस्कर 2026 में बड़ी-बड़ी फिल्मों को देगी टक्कर, 40 करोड़ के खर्च में कमाए थे 400 करोड़

Oscars 2026: इस साल कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा और बजट ये कई गुना कमाई कर मकेर्स को मालामाल कर दिया. इसी साली रिलीज हुई एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज आ रही हैं वो ये है कि वो ऑस्कर 2026 में एंट्री मारी है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:30 PM IST
2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, ऑस्कर 2026 में मारी एंट्री
Oscars 2026 Mahavatar Narsimha: हम यहां डायरेक्टर अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार नरसिंह’ की बात कर रहे हैं, जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिल हिलाकर रख दिया था. करीब 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. अब ये फिल्म 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी की 35 बेस्ट फिल्मों में शामिल हो गई है. ऑस्कर की ऑफिशियल शॉर्टलिस्ट 16 दिसंबर 2025 को आएगी. 

इस खबर ने भारतीय एनीमेशन को लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. इस फिल्म की एंट्री ऑस्कर के कड़े नियमों को पूरा करने के बाद हुई. मेकर्स ने अमेरिका में इसका क्वॉलिफाई करने वाला थिएटर रन पूरा किया, जिसमें एक ही जगह लगातार 7 दिन तक रोज तीन शो दिखाना जरूरी था और एक शो शाम 6 बजे से 10 बजे के बीच होना चाहिए. इन शर्तों के पूरा होने के बाद ‘महावतार नरसिंह’ को ऑफिशियली एलिजिबल फिल्मों की लिस्ट में जगह मिली. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IFP (@ifp.world)

‘महावतार नरसिंह’ ने ऑस्कर में मारी एंट्री

भारतीय एनिमेशन के लिए ये उपलब्धि खास मायने रखती है. ‘महावतार नरसिंह’ में भगवान विष्णु के दो अवतारों, वराह और नरसिंह, की कथा को मॉर्डन एनीमेशन के साथ पेश किया गया है. कहानी को इस तरह बनाया गया है कि दर्शक इसे इमोशनली जुड़ाव महसूस करें. फिल्म को ‘महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स’ की पहली किस्त के तौर पर देखा जा रहा है. इसका मकसद भारतीय पौराणिक कथाओं को ऐसे तरीके से दिखाना है, जो नई पीढ़ी को भी अट्रैक्ट कर सके. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला. 

4 मिनट 55 सेकंड का वो रोमांटिक गाना, जब गोविंदा ने हीरोइन को खूब किया तंग, सुनते ही चेहरे पर आ जाती है बड़ी सी मुस्कान

40 करोड़ के बजट में कमाए 400 करोड़ 

भारत में फिल्म ने रिलीज होते ही शानदार कमाई की और बाद में ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और यहां भी दर्शकों ने इस फिल्म रो खूब प्यार दिया. दर्शकों ने इसकी एनीमेशन क्वालिटी, कहानी और म्यूजिक की खूब तारीफ की. फिल्म अश्विन कुमार के होम प्रोडक्शन हाउस के साथ होम्बले फिल्म्स के सहयोग से बनाई गई है, जो ‘केजीएफ’ और ‘कांतारा’ जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है. 40 करोड़ के बजट में बनई इस फिल्म ने भारत में 325 करोड़ कमाए और दुनियाभर में 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

ऑस्कर 2026 में कई फिल्मों को दे रही टक्कर 

ऑस्कर की एलिजिबल लिस्ट में ‘महावतार नरसिंह’ का नाम दुनिया की कई बड़ी फिल्मों के साथ नजर आया है. इन फिल्मों में डिज्नी की ‘जूटोपिया 2’, पिक्सार की ‘एलियो’, जापान की ‘डेमन स्लेयर: इनफिनिटी कैसल’, चीन की ‘ने झा 2’ और साउथ कोरिया की ‘केपॉप डेमन हंटर्स’ भी शामिल हैं. मुकाबला काफी मजबूत बताया जा रहा है लेकिन भारतीय एनीमेशन फिल्म का इस सूची तक पहुंचना खुद में बड़ी बात मानी जा रही है. इससे इंडियन एनिमेशन की वैश्विक पहचान और मजबूत होती दिख रही है.

आगे भी आएंगे इस फिल्म के कई पार्ट 

‘महावतार नरसिंह’ दरअसल 7 फिल्मों की एक बड़ी सीरीज की शुरुआत है, जिसे ‘महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स’ कहा गया है. इसका आधार भगवान विष्णु के दस अवतारों की कथा है, जिन्हें मॉर्डन स्टाइल में दिखाने की प्लानिंग है. मेकर्स ने अगली फिल्म ‘महावतार परशुराम’ पर भी काम शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये यूनिवर्स भारतीय पौराणिक कथाओं को इंटरनेशनल लेवल पर और बड़े पैमाने पर प्रेजेंट करेगा. दर्शकों में भी इस यूनिवर्स को लेकर काफी उत्सुकता बढ़ गई है.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

