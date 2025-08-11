भारत की नंबर 1 एनिमेटेड फिल्म बनी महावतार नरसिम्हा, मुफासा, 'द लायन किंग' को छोड़ा पीछे

Mahavatar Narsimha Box Office Collection: पौराणिक कथा पर आधारित एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. अब आए दिन फिम कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. फिल्म ने अब 17वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ फिल्म ने एक महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. फिल्म ने हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग को पछाड़कर भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेटेड फिल्म का तमगा हासिल कर लिया है.

नंबर 1 एनिमेटेड फिल्म बनी महावतार नरसिम्हा?

सैकनिल्क के मुताबिक, अश्विन कुमार की फिल्म ने 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अब तक 19.24 करोड़ की कमाई कर डाली है और इसी के साथ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 165.14 करोड़ रुपये हो गया है. इसके पहले एक द लायन किंग ही थी जिसका बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन 158 करोड़ रुपये के आसपास था और यह भारत में सबसे कमाऊ एनिमेटेड फिल्म बनी हुई थी. लेकिन अब ये रिकॉर्ड महावतार नरसिम्हा ने अपने नाम कर लिया है. वर्ल्डवाइड की बात करें तो फिल्म ने 182 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

दर्शकों को खूब पसंद आ रही है फिल्म

महावतार नरसिम्हा 25 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब तक दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ रहे हैं. इसके सामने सैयारा, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्में होते हुए भी यह दर्शकों को थिएटर में खींचने तक कामयाब हुई है. फिलहाल फिल्म के पास कुछ दिन का टाइम और है क्योंकि 14 अगस्त को कुली और वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही है जिसके बाद इसकी कमाई पर कुछ असर पड़ सकता है. तब तक महावतार नरसिम्हा कुछ और रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है.