भारत की नंबर 1 एनिमेटेड फिल्म बनी महावतार नरसिम्हा, मुफासा, 'द लायन किंग' को छोड़ा पीछे
Advertisement
trendingNow12875561
Hindi Newsबॉलीवुड

भारत की नंबर 1 एनिमेटेड फिल्म बनी महावतार नरसिम्हा, मुफासा, 'द लायन किंग' को छोड़ा पीछे

Mahavatar Narsimha ने 17 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली द लायन किंग को भी पीछे छोड़ दिया है और अब यह भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की नंबर 1 एनिमेटेड फिल्म बनी महावतार नरसिम्हा, मुफासा, 'द लायन किंग' को छोड़ा पीछे

Mahavatar Narsimha Box Office Collection: पौराणिक कथा पर आधारित एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.  अब आए दिन फिम कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. फिल्म ने अब 17वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ फिल्म ने एक महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. फिल्म ने हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग को पछाड़कर भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेटेड फिल्म का तमगा हासिल कर लिया है.

नंबर 1 एनिमेटेड फिल्म बनी महावतार नरसिम्हा?

सैकनिल्क के मुताबिक, अश्विन कुमार की फिल्म ने 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अब तक 19.24 करोड़ की कमाई कर डाली है और इसी के साथ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 165.14 करोड़ रुपये हो गया है. इसके पहले एक द लायन किंग ही थी जिसका बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन 158 करोड़ रुपये के आसपास था और यह भारत में सबसे कमाऊ एनिमेटेड फिल्म बनी हुई थी. लेकिन अब ये रिकॉर्ड महावतार नरसिम्हा ने अपने नाम कर लिया है. वर्ल्डवाइड की बात करें तो फिल्म ने 182 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

दर्शकों को खूब पसंद आ रही है फिल्म

महावतार नरसिम्हा 25 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब तक दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ रहे हैं. इसके सामने सैयारा, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्में होते हुए भी यह दर्शकों को थिएटर में खींचने तक कामयाब हुई है. फिलहाल फिल्म के पास कुछ दिन का टाइम और है क्योंकि 14 अगस्त को कुली और वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही है जिसके बाद इसकी कमाई पर कुछ असर पड़ सकता है. तब तक महावतार नरसिम्हा कुछ और रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Mahavatar Narsimha

Trending news

Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
#Breaking news
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
;