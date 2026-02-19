Advertisement
trendingNow13115297
Hindi Newsबॉलीवुडबांध लीजिए कुर्सी की पेटी! इतनी लंबी होगी रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’, देख चकरा जाएगा सिर, क्या फिर टूट पाएगा रिकॉर्ड?

बांध लीजिए कुर्सी की पेटी! इतनी लंबी होगी रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’, देख चकरा जाएगा सिर, क्या फिर टूट पाएगा रिकॉर्ड?

Dhurandhar 2 Runtime: ‘धुरंधर 2’ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. इस बार भी कहानी में जबरदस्त एक्शन और नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन इसका रनटाइम पहली फिल्म से बड़ा है या छोटा? 19 मार्च को ये फिल्म एक और बड़ी फिल्म से टकराएगी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar 2 Runtime
Dhurandhar 2 Runtime

Dhurandhar 2 Runtime: पिछले साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया. करीब 3 घंटे 35 मिनट लंबी होने के बावजूद लोग थिएटर में टिके रहे और फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. अब मेकर्स इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर 2’ को 19 मार्च को रिलीज करने की तैयारी में हैं.

‘धुरंधर 2’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. फिल्म से जुड़ी हर नई जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हाल ही में सीबीएफसी की वेबसाइट पर फिल्म का सर्टिफिकेट सामने आया है. फिल्म को UA 16+ रेटिंग मिली है और 9 फरवरी को इसे पास किया गया. सबसे खास बात ये है कि इसका टोटल रनटाइन 208 मिनट यानी करीब 3 घंटे 28 मिनट बताई जा रही है, जो पहले पार्ट से थोड़ी कम है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा पार्ट में दिखाइ देंगे  नए ट्विस्ट

खबरों की मानें तो इस बार फिल्म की कहानी और भी ज्यादा जबरदस्त एक्शन और नए ट्विस्ट से भरी होगी. बताया जा रहा है कि कहानी हमजा अली मजारी या जस्किरत सिंह रंगी के शेर-ए-बालोच बनने के सफर पर आधारित होगी. रहमान डकैत की मौत के बाद वो कराची के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाने और आईएसआई के फंडिंग नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश करेगा. साथ ही ‘बड़े साहब’ की असली पहचान भी सामने आएगी.

2 घंटे 4 मिनट की वो सबसे महंगी फिल्म... जिसने 27 साल पहले रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर कमाए 1817 करोड़, अब OTT पर कर रही राज

दूसरे पार्ट में बड़े साहब से टकराएगा हमजा 

फिल्म में रणवीर सिंह और ‘बड़े साहब’ के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है. दर्शक इस आमने-सामने की भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. चर्चा ये भी है कि यामी गौतम फिल्म में एक खास कैमियो करती नजर आएंगी. वे एक अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल में दिख सकती हैं, जो कहानी में नया मोड़ लाएगा और सस्पेंस को और बढ़ा देगा. हाल ही में मेकर्स ने ‘धुरंधर 2’ का टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया है. 

‘टॉक्सिक’ से टकराएगी ‘धुरंधर 2’

हालांकि, टीजर में फिल्म की असली कहानी को पूरी तरह छुपाकर रखा गया है. पहले पार्ट की तरह इस बार भी मेकर्स ने सस्पेंस बनाए रखने की रणनीति अपनाई है. दर्शकों को सिर्फ झलक दिखाई गई है. बता दें, 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली ‘धुरंधर 2’ का मुकाबला यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ से होने जा रहा है. इस फिल्म में नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी नजर आएंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Ranveer SinghAditya Dhar

Trending news

SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
SC
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
Ghooskhor Pandat
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं, मशीन से जवाब... क्या AI लोकतंत्र के लिए
ai artificial intelligence
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं, मशीन से जवाब... क्या AI लोकतंत्र के लिए
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
jammu kashmir news
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
43 Temporary Operating Bases (TOBs) in hilly terrains located at altitudes of nearly 6
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
DMDK
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
AI Impact Summit 2026
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी