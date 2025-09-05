500 करोड़ की ब्लॉकबस्टर देने वाली हसीना, किसी सपने से कम नहीं एक्ट्रेस का लग्जरी घर, 22 की उम्र में रातों-रात बनीं सुपरस्टार
500 करोड़ की ब्लॉकबस्टर देने वाली हसीना, किसी सपने से कम नहीं एक्ट्रेस का लग्जरी घर, 22 की उम्र में रातों-रात बनीं सुपरस्टार

Actress Home Tour: 22 साल की इस हसीना का घर किसी सपने से कम नही है. घर का हर एक कोना कुछ न कुछ बयां करता है, जिसको अलग-अलग थीम से सजाया गया है, जो बोहो और मिनिमलिस्ट स्टाइल का खूबसूरत मेल है. सफेद दीवारें, पंपास ग्रास इंस्टॉलेशन, फेयरी लाइट्स और बैंबू क्रिएटिविटी इसको और खास बना देते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:48 AM IST
500 करोड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाली हसीना का घर किसी सपने से कम नहीं
500 करोड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाली हसीना का घर किसी सपने से कम नहीं

Aneet Padda Mumbai Home Tour: पिछले महीने रिलीज हुई इस साल दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म 'सैयारा' से डेब्यू करने के बाद से ही अनीत पड्डा अपनी दमदार एक्टिंग और लुक्स से फैंस का दिल जीत रही हैं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक ऐसी चीज है, जिसे देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते. वो है उनका मुंबई स्थित लग्जरी घर. अनीत का घर मिनिमलिस्टिक, बोहो और बेहद कंफर्टेबल एहसास का एक खूबसूरत मेल है. उनके घर का हर कोना उनकी पसंद और पर्सनैलिटी को बखूबी दिखाता है.

लिविंग रूम का बोहो लुक

अनीत के घर का सबसे खास हिस्सा उनका लिविंग रूम है. अगर आपको बोहो स्टाइल डेकोर पसंद है, तो यहां आपको सबकुछ देखने को मिलेगा. सफेद दीवारें कमरे को खुला और सुकून भरा एहसास देती हैं. वहीं नेचुरल टेक्सचर डेकोर को और खास बनाते हैं. दीवार पर लगे पंपास ग्रास इंस्टॉलेशन से जगह को एक अलग गर्मजोशी मिलती है. ये क्रिएटिविटी कमरे में खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत एहसास से जोड़ती है.

कोजी वाइब्स और फेयरी लाइट्स

लिविंग रूम की सजावट को और खूबसूरत बनाते हैं दीवार पर लगी फेयरी लाइट्स. उनकी हल्की रोशनी कमरे में शाम के वक्त एक सपनों जैसा माहौल बना देती है. दीवार के नीचे बैंबू की लंबी छड़ें खड़ी लगाई गई हैं, जो घर को इको-फ्रेंडली और नेचुरल टच देती हैं. इस तरह का डेकोर न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि घर में सुकून और पॉजिटिव वाइब्स भी लाता है.

रस्टिक टच और लाइटिंग

अनीत की लाइटिंग का चुनाव उनके घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. छत से लटकता बड़ा पेंडेंट लाइट कमरे का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. इसके अलावा पिंजरे जैसी डिजाइन वाले हैंगिंग लैंप्स कमरे को बोहो और रस्टिक लुक देते हैं. खिड़की के पास रखी सीढ़ी जैसी प्लांट स्टैंड न सिर्फ डेकोरेशन का हिस्सा है बल्कि ये अनीत की सस्टेनेबल लिविंग सोच को भी दिखाता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

म्यूजिक कॉर्नर का जादू

अनीत के घर में एक छोटा-सा म्यूजिक कॉर्नर भी है, जिसे देखकर उनके फैंस खुश हो जाते हैं. इस जगह पर उनका गिटार रखा होता है और अक्सर वो यहां से वीडियो और फोटो शेयर करती हैं. इस कॉर्नर में गोल लाल जूट की चटाई बिछी हुई है, जो पूरे स्पेस में कलरफुल टच जोड़ती है. लकड़ी के फर्नीचर और इस चटाई का मेल कॉर्नर को और अट्रैक्टिव बना देता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्टाइलिश बाथरूम का अंदाज

लिविंग रूम जहां न्यूट्रल और नेचुरल शेड्स से भरा है, वहीं अनीत का बाथरूम बिल्कुल अलग अंदाज़ दिखाता है. यहां कलरफुल टाइल्स, ग्लास पार्टिशन और मॉडर्न लेआउट इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं. उनकी कई पॉपुलर मिरर सेल्फीज इसी बाथरूम में ली गई हैं. गीले और सूखे हिस्सों का अलग-अलग डिवीजन इसे और प्रैक्टिकल बनाता है. कुल मिलाकर अनीत का घर उनकी क्रिएटिव और स्टाइलिश पर्सनैलिटी को पूरी तरह दिखाता है.

;