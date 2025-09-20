सुपरहिट डेब्यू के बाद इस हसीना को डेट कर रहे अहान पांडे, ऐसे मिले दोनों के दिल, नाम जानकर कहेंगे- ‘बाप रे...!’

Ahaan Panday Dating Secretly: चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे ने मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘सैयारा’ से की. ये उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया. अहान की पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. अपनी पहली ही फिल्म से अहान रातों-रात स्टार बन गए और उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती गई. इसी फिल्म से उनके साथ अनीत पड्डा ने भी डेब्यू किया.

दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया. फिल्म के दौरान अहान और अनीत की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि लोग उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करने लगे. अनीत पड्डा की सादगी और मासूमियत ने दर्शकों के दिलों पर गहरा असर डाला. फिल्म देखने के बाद लोग उनके अभिनय और केमिस्ट्री की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगी कि दर्शकों को लगा कि असल जिंदगी में भी अनीत और अहान साथ हैं.

किसको डेट कर रहे अहान पांडे?

हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि असल जिंदगी में ये दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. जी हां, फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री धीरे-धीरे ऑफस्क्रीन प्यार में बदल गई. ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वे अभी इस रिश्ते को पब्लिक में नहीं करना चाहते. डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माता आदित्य चोपड़ा के करीबी सूत्र ने बताया कि उनकी लव स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी में से एक है.

पब्लिक नहीं करना चाहते अपना रिश्ता

शूटिंग के दौरान दोनों बहुत मासूम और सेंसिटिव थे. वे एक-दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और अब वे एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं. उनके साथी और को-स्टार्स भी इस बात की सराहना कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, आदित्य चोपड़ा ने अहान और अनीत को सलाह दी है कि वे अपने रिलेशनशिप को अभी पब्लिक न करें. ऐसा इसलिए ताकि उनकी पॉपुलैरिटी और करियर पर कोई नेगेटिव असर न पड़े. आदित्य चोपड़ा को लगता है कि अभी उन्हें एक कपल के तौर पर पब्लिक में दिखना सही नहीं है.

रातों-रात बन गए स्टार

दोनों अपनी पहली फिल्म की सक्सेस और करियर की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए अपने रिश्ते को सीक्रेट रख रहे हैं. ‘सैयारा’ फिल्म 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. ये इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही. फिल्म की सफलता ने अनीत पड्डा और अहान पांडे दोनों को रातोंरात स्टार बना दिया. दर्शक दोनों की जोड़ी और एक्टिंग के दीवाने हो गए. फिल्म ने साबित कर दिया कि अहान पांडे और अनीत पड्डा भविष्य के बड़े स्टार्स हैं.