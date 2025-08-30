इंडस्ट्री का अटेंशन पाने के लिए अहान पांडे ने अपनाई थी ये खास ट्रिक, सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

Ahaan Panday: मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से डेब्यू करने वाले चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे अपनी पहली ही फिल्म से रातों-रात स्टार और नेशनल क्रश बन चुके हैं. उनकी फिल्म पिछले 43 दिनों से थिएटर्स में कमाई करने में लगी है. हाल ही में अहान ने बताया कि डेब्यू से पहले वो कैसे इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान अपनी और खींचते थे.
Trending Photos
Ahaan Panday On His Industry Attention Move: मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ ने वो कर दिखाया जो कई हिंदी फिल्में पिछले सालों में नहीं कर पाईं. इस फिल्म ने दर्शकों को थिएटर तक खींचा और नए सितारों को चमकने का मौका दिया. इस फिल्म से डेब्यू करने वाले चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया और रातों-रात स्टार बन गए. दर्शक उनके इमोशनल परफॉर्मेंस और फिल्म की दमदार कहानी पर फिदा हो गए.
फिल्म की प्रमोशन के समय दोनों को मीडिया से दूर रखा गया था और उसी दौरान मोहित ने अहान को ‘गैटी गैलेक्सी बॉय’ कहकर खास अंदाज में पेश किया. निर्देशक मोहित सूरी ने बताया था कि अहान पहले टिकटॉक वीडियो बनाते थे, लेकिन फिल्म आने से पहले उन्होंने अपने पुराने वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिए. अब अहान ने खुद इसके पीछे की वजह बताई. उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पर जो पर्सनैलिटी दिखती थी, वो असली अहान नहीं थे.
अटेंशन पाने के लिए क्या करते थे अहान पांडे?
असल में वो केवल फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचने के लिए उस तरह का बिहेव किया करते थे. उन्होंने माना कि ये सिर्फ एक बनाई हुई इमेज थी, ताकि लोग उन्हें काम देने पर सोचें. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में अहान ने अपने किरदार ‘कृष कपूर’ के बारे में भी बात की. फिल्म रिलीज के बाद कृष एक नेशनल क्रश बन गया. अहान ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा किरदार मिलेगा. उनकी ज्यादातर ऑडिशन हल्के-फुल्के, मजेदार और पॉजिटिव किरदारों के लिए होते थे.
3 मिनट 35 सेकंड का रोमांटिक गाना, जिसने हर दिल पर जमाया कब्जा, आज भी आत्मा छू लेते हैं बोल, हर प्यार करने वाले का है फेवरेट
फिल्म में अहान और अनीत का रोल
हालांकि, कृष एक इंटेंस और कई तरह के इमोशन्स से भरा किरदार था. अहान का कहना था, 'आप कृष जैसे लड़के को अपने पड़ोस में नहीं चाहेंगे'. ये इंटरव्यू अहान और अनीत का फिल्म रिलीज के बाद पहला बड़ा इंटरव्यू था. फिल्म में अनीत ने वाणी नाम की एक शांत रहने वाली शर्मीली पोएट का किरदार निभाया था. उन्होंने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स अक्सर कहते थे कि रियल लाइफ में वे कृष जैसी हैं और अहान असली वाणी जैसे हैं.
Ahaan & Aneet in bts of the hollywood reporter, they look so cute
byu/Hell_holder11 inBollyBlindsNGossip
असल जिंदगी में दोनों का किरदार है उलटा
यानी दोनों की असल जिंदगी की पर्सनैलिटी उनके किरदारों से बिल्कुल उलट थी. इस वजह से उनके बीच ऑन-सेट एक मजेदार माहौल भी बना रहा. ‘सैयारा’ की सक्सेस के बाद अब दर्शकों को अहान पांडे और अनीत पड्डा से और भी उम्मीदें हैं. दोनों ने अपनी पहली ही फिल्म से ये साबित कर दिया कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है. अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये नए सितारे किस तरह के किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतते हैं.
फिल्म ने बजट से कई गुना कर ली कमाई
दोनों की जोड़ी ने पहले ही फैंस पर गहरा असर छोड़ा है और अब सब उनकी अगली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, ये म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 8 जुलाई, 2025 को रिलीज हुई थी और अब तक सिनेमाघरों में 43 दिन हो चुके हैं. फिल्म को लेकर अभी भी लोगों में अच्छी खासी दीवानगी देखने को मिल रही है. 35 से 60 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई ये फिल्म अब तक भारत में 308 करोड़ और वर्ल्डवाइड 507 करोड़ की कमाई कर चुकी है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.