De De Pyaar De 2 Review: अजय-माधवन की कॉमेडी पड़ी सब पर भरी, सीट से चिपकाये रखेगी ये 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म, खूब आएगा मजा

De De Pyaar De 2 Review: लंबे इंतजार के बाद आखिरकाल अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. अगर आप अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इसके रिव्यू पक नजर डाल लें, जो आपके बेहद काम आएगा.
फिल्म: दे दे प्यार दे 2
डायरेक्टर: अंशुल शर्मा
स्टारकास्ट: अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, मिजान जाफरी, इशिता दत्ता
स्टार: 3
De De Pyaar De 2 Review: 2019 में आई फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ का ये सीक्वल ‘दे दे प्यार दे 2’ एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अशिष और आयशा की कहानी को आगे बढ़ाती है. इस फिल्म में कॉमडी, इमोशन और रिश्तों की खट्टी-मीठी नोकझोंक देखने को मिलती है. पहली फिल्म की सक्सेस के बाद दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं और इसी वजह से ये सीक्वल लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. हालांकि, फिल्म में पहले जैसा चार्म तो नहीं मिला, लेकिन बावजूद ये फिल्म लोगों को बांधे रखती है.
इस फिल्म का डायरेक्शन अंशुल शर्मा ने किया है, जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि कहानी सिपंल, मजेदार और दर्शकों से जुड़े वाली है. फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अशिष मेहरा के रोल में लौटते हैं. वहीं, रकुल प्रीत सिंह ने आयशा के किरदार को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाया. पहली फिल्म की तरह ही इस फिल्म में भी दोनों की धमाकेदार केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसके साथ ही फिल्म में आर. माधवन ने आयशा यानी रकुल के पिता के रोल में एक मजेदार और दिलचस्प एंगल जोड़ दिया है.
क्या है फिल्म की कहानी?
2019 में आई फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ की तरह ही इस फिल्म की कहानी भी उम्र के अंतर और रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. अशिष, जो 52 साल के एनआरआई हैं और आयशा के परिवार से शादी की परमिशन पाने की कोशिश करते हैं. इसी चक्कर में कई मजेदार हालात और हल्की-फुल्की नोकझोंक पैदा होती है. परिवार की सोच, समाज की नजर और रिश्तों में आने वाली दिक्कतों को फिल्म में बड़े मजेदार और सिंपल अंदाज में दिखाया गया है और ये छोटी-छोटी सिचुएशन ही दर्शकों को फिल्म के आखिर तक बांधे रखती हैं.
कैसा है कलाकारों का अभिनय?
वहीं, अगर फिल्म में नजर आने वाली स्टारकास्ट के अभिनय की बात करें तो अजय देवगन की एक्टिंग सबसे ज्यादा मजबूत है. उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन दोनों ही हमेशा की तरह काफी इंप्रेसिव हैं. वे बिना ओवरएक्ट किए हालात को मजेदार बनाते नजर आते हैं. रकुल प्रीत ने भी अपने किरदार को बेहद खूबसूरती के साथ निभाया है. उनकी अजय देवगन के साथ टकराहट और नटखट अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वहीं, फिल्म में आर माधवन की एंट्री ने जबरदस्त टेस्ट डाल दिया है.
क्यों देखनी चाहिए फिल्म?
ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों के तरह इस फिल्म में ह्यूमर की कमी नहीं है. उम्र से जुड़े जॉक्स, फैमिसी के बीच नोकझोंक, बाप-बेटी और पिता-बॉयफ्रेंड के बीच की टेंशन को फिल्म काफी मजेदार अंदाज में पेश करती है, जिसको देखने में मजा आता है. फिल्म की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको देखते वक्त आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे. हालांकि, कुछ सीन पुराने फॉर्मूले जैसे लगते हैं और पहली फिल्म जैसी बोल्डनेस या नई सोच शायद इसमें नहीं दिखती, लेकिन रिलैक्स मूड में देखने वाली फैमिली एंटरटेनर जरूर है.
काफी शानदार है फिल्म का डायरेक्शन
अगर डायरेक्शन की बात करें तो अंशुल शर्मा की पकड़ फिल्म की रफ्तार पर बनी रहती है. स्क्रीनप्ले ज्यादा खिंचता नहीं और सीन छोटे-छोटे मजेदार मोड़ के साथ आगे बढ़ते हैं. डायलॉग भी रोजमर्रा की भाषा में रखे गए हैं, जिससे दर्शक आसानी से जुड़ पाते हैं. हालांकि, राइटिंग में कुछ जोखिम लिए जाते तो फिल्म और असरदार बन सकती थी. फिर भी, इसे देखने पर एक स्मूथ और साफ-सुथरा एंटरटेनमेंट एक्सपीरिसंय मिलता है. फिलहाला फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
