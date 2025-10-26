बॉक्स ऑफिस पर टकरा रहीं 2 बड़ी फिल्में, 6 दिनों में दोनों ने की तगड़ी कमाई, एक ने वसूला बजट, तो दूसरी पहुंची 80 पार

Box Office Collection: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर 2 बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है. दोनों की फिल्मों कमाई के मामले में अपनी-अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं. चलिए जानते हैं किस फिल्म ने किस को पीछे छोड़ा...
Ek Deewane Ki Deewaniyat Vs Thamma Box Office: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ और ‘थम्मा’ दोनों ही अपने-अपने अंदाज में दर्शकों को मोहित कर रही हैं. पहली फिल्म एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है जिसमें अमीर लड़का पहली नजर के प्यार में पड़ता है और लड़की के ना कहने पर उसका जुनून उसके और परिवार के लिए परेशानी बन जाता है. वहीं, दूसरी एक हॉरर-कॉमेडी है, जो मिस्टीरियस जंगल, वैम्पायर और लोककथाओं का रोमांच भरी पड़ी है. दोनों ही फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों में खींच रही हैं.
‘एक दीवाने की दीवानियत’ एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है जिसे मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट की है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा पहली बार साथ नजर आ रहे हैं. कहानी एक अमीर लड़के की है जो एक एक्ट्रेस से पहली नजर में प्यार कर बैठता है, लेकिन जब लड़की इंकार करती है, तो वो उसे और उसके परिवार को परेशान करता है. फिल्म में जुनून, दर्द और शायरी का मेल है. हालांकि, इसको ट्रोल भी किया गया कि ये फिल्म 'ना' को 'हां' में बदलने की कोशिश करती है और कुछ को ये पसंद आ रही है.
दर्शकों पर चढ़ा हॉरर-कॉमेडी फिल्म का भूत
‘थम्मा’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जो मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की अगली कड़ी है. इसे आदित्य सरपोतदार ने निर्देशित किया है और इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार हैं. फिल्म की कहानी एक मिस्टीरियस जंगल में सेट है जहां वैम्पायर, श्राप और लोककथाओं की दुनिया बसकती है. आयुष्मान एक पत्रकार के किरदार में हैं जो सुपरनैचुरल घटनाओं से टकराता है. रश्मिका एक मिस्टीरियस लड़की बनी हैं. फिल्म में डर, रोमांस और ह्यूमर का यूनिक मेल देखने को मिलता है.
‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने निकाला बजट
वहीं, अगर दोनों फिल्मों के बजट और कमाई की बात करें तो ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को शुरू में निगेटिव रिव्यू मिले थे, लेकिन फिल्म ने धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बना ली है. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से दर्शक लगातार सिनेमाघरों में लौट रहे हैं. फिल्म ने महज पांच दिनों में भारत में 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर करते हुए अपना बजट निकाल लिया है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़, दूसरे दिन 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़ और चौथे दिन 5.5 करोड़ रुपए कमाए.
‘थम्मा’ ने भी छप्परफाड़ की कमाई
पांचवे दिन ने 5.75 करोड़ और छठा दिन 1.08 करोड़ की कमाई करते हुए टोटल 35.08 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं, अगर ‘थम्मा’ की बात करें तो ये फिल्म भी पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. पहले दिन इस फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़, दूसरे दिन 18.6 करोड़, तीसरे दिन 13 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, पांचवें दिन 13 करोड़ और छठे दिन 1.87 करोड़ की कमाई करते हुए टोटल 80.47 करोड़ कमा लिए और दुनियाभर में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया.
