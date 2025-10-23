2 घंटे 20 मिनट की जबरदस्त फिल्म, सिर्फ 2 दिन में वसूला बजट का आधा, बड़े पर्दे के बाद इस OTT प्लेटफॉर्म पर उड़ाएगी गर्दा

Ek Deewane Ki Deewaniyat: हाल ही में दीवाली वीकेंड पर सिनेमाघरों में जबरदस्त मूवी क्लैश देखने को मिला है. जहां हर्षवर्धन राणे की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमोडी फिल्म ‘थम्मा’ से टकरा रही है. इसी बीच हर्षवर्धन राणे की फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जो ओटीटी से जुड़ा है.
Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. भले ही फिल्म के थिएटर रन की शुरुआत अभी हुई है, लेकिन इसके ओटीटी पर आने को लेकर भी सुर्खियां बनी हुई हैं, जिसको लेकर ओटीटी लवर्स भी काफी एक्साइटेड हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म पहले से फाइनल कर लिया है. खबर है कि थिएटर में रन खत्म होने के बाद ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देगी.
2 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. हालांकि, इसकी रिलीज डेट का अभी खुलासा नहीं हुआ है. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म अपने थिएटर रन के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. हालांकि, अभी इसका ऑफिशियल ऐलान बाकी है. साथ ही इस दीवाली वीकेंड में सिनेमाघरों में जबरदस्त मूवी क्लैश देखने को मिला है. जहां हर्षवर्धन राणे की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमोडी फिल्म ‘थम्मा’ से टकरा रही है.
फिल्म को मिला दर्शकों मिला-जुला रिएक्शन
इसके साथ ही फिल्म को दर्शकों के मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे ‘वन टाइम वॉच’ बता रहे हैं, जबकि कई लोग हर्षवर्धन और सोनम की केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘#EkDeewaneKiDeewaniyat मूवी रिव्यू: वन टाइम वॉचेबल. फिल्म एक इमोशनल लव स्टोरी बनने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार ओवरड्रामैटिक लगती है. पहला हाफ अच्छा है, लेकिन दूसरा थोड़ा लंबा खिंच जाता है. गाने और कुछ इमोशनल सीन शानदार हैं, लेकिन कुछ शायरी वाले डायलॉग इंस्टाग्राम रील जैसे लगते हैं’.
2 दिन में कमा लिया बजट का आधा
अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग अच्छी बताई जा रही है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने पहले दिन लगभग 9 करोड़ रुपये की कमाई की है. वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 7.5 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद फिल्म की टोटल कमाई 16.5 करोड़ हो चुकी है और अगर फिल्म के बजट की बात करें तो वो 30 करोड़ बताया जा रहा है कि अगर ये रोमांटिक ड्रामा थोड़ा और दम दिखा दे तो दो हफ्ते अंदर फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब हो सकती है.
म्यूजिकल टच दर्शकों को कर रहा अट्रैक्ट
हालांकि, ‘थम्मा’ जैसी बड़ी फिल्म से टकराव के कारण इसकी कमाई पर असर पड़ सकता है. फिर भी फिल्म का रोमांटिक और म्यूजिकल टच दर्शकों को अट्रैक्ट कर रहा है. ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है और इसकी कहानी भी उन्होंने मुश्ताक शेख के साथ मिलकर लिखी है. इसे देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आई है. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आ रही है.
बेहद जुनूनी है फिल्म की कहानी
म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी ने फिल्म को और खूबसूरत बना दिया है. कहानी विक्रमादित्य और अदा की है. विक्रमादित्य एक जुनूनी आर्टिस्ट है जो अदा से बेइंतहा प्यार करने लगता है. अदा एक आजाद खयालों वाली लड़की है जो प्यार को अपनापन नहीं बल्कि आजादी मानती है. दोनों का रिश्ता गहरी मोहब्बत से शुरू होता है लेकिन धीरे-धीरे विक्रमादित्य की मोहब्बत दीवानगी में बदल जाती है. फिल्म दिखाती है कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत और कितनी खतरनाक हो सकती है, जो दर्शकों को पसंद आ रही है.
