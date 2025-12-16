2 घंटा 21 मिनट की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, इस दिन OTT पर दे रही दस्तक, घर बैठे देख पाएंगे हर्षवर्धन और सोनम की एकतरफा प्यार की कहानी

Ek Deewane ki Deewaniyat OTT Release: बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' अब जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद अब ओटीटी पर स्ट्रीम होने को तैयार है. चलिए आपको बताते हैं फिल्म कब और किस ओटीटी पर देख सकते हैं.
Trending Photos
Ek Deewane ki Deewaniyat OTT Release: बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सनम तेरी कसम' री रिलीज हुई थी तो उसे लोगों ने काफी पसंद किया था. इसके बाद एक्टर लोगों के लिए फिर एक रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' लेकर आए. इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे के साथ एक्ट्रेस सोनम बाजवा नजर आई थी. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी और लोगों ने इसे काफी प्यार दिया था. यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 12वीं फिल्म बनी थी.
बॉक्स ऑफिस पर हुआ था तगड़ा क्लैश
बॉक्स ऑफिस पर सफलता का डंका बजने के बाद हर किसी को इस फिल्म का ओटीटी पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' दीवाली के दौरान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इसका मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की बड़ी फिल्म 'थामा' के साथ क्लैश हुआ था. इसके बावजूद फिल्म ने अपना कहानी से सबका दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया. यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
इस ओटीटी पर स्ट्रीम होगी फिल्म
'एक दीवाने की दीवानियत' रोमांटिक ड्रामा फिल्म 16 दिसंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. इस फिल्म को आप घर बैठे आराम से देख पाएंगे. अगर आपने इसे बॉक्स ऑफिस पर नहीं देखा था तो अब नेटफ्लिक्स पर देख सकते है. इस फिल्म की कहानी आपको काफी पसंद आएगी. यह एक रोमांटिक फिल्म है. इसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त थी.
बॉक्स ऑफिस पर की थी तगड़ी कमाई
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 110.25 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी. भारत में 79 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 93.75 करोड़ रुपये रहा था. वहीं फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इस फिल्म को निर्देशित मिलाप जावेरी ने किया है. इस फिल्म की कहानी दिल टूटने, टॉक्सिक रिलेशनशिप और पोजेसिवनेस जैसी कहानी को दिखाती है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.