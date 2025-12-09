Advertisement
Dhurandhar vs Animal: रणवीर सिंह की स्पाई-एक्शन या रणबीर कपूर की एक्शन-थ्रिलर, बॉक्स ऑफिस पर किसकी दहाड़? अक्षय खन्ना की एंट्री के आगे फेल बॉबी!

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को अपने प्रीमियर के बाद लगातार अच्छी कमाई कर रही है.

Dec 09, 2025
Dhurandhar vs Animal: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को अपने प्रीमियर के बाद लगातार अच्छी कमाई कर रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस स्पाई एक्शन थ्रिलर को न सिर्फ रणवीर की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए तारीफ मिली है, बल्कि अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रोल के लिए भी चारों तरफ से सराहना मिल रही है. रणबीर कपूर की एक्शन फिल्म एनिमल जैसा ही प्यार फैंस धुरंधर को दे रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ओपनिगं वीकेंड के कलेक्शन में कौनसी सी फिल्म आगे निकली है.

बॉक्स ऑफिस पर किसकी दहाड़? 

पिंकविला की खबर के मुताबिक, आदित्य धर की डायरेक्टेड फिल्म धुरंधर को 24.50 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. ये संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल से आधा है. एनिमल ने पहले दिन 51.50 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन धुरंधर ने 28.50 करोड़ कमाए तो एनिमल दूसरे दिन भी आगे निकली. एनिमल ने 56 करोड़ का कलेक्शन दूसरे दिन किया था. तीसरे दिन भी ये ही हाल रहा. धुरंधर ने 37 करोड़ की कमाई की थी. वहीं एनिमल ने 61 करोड़ का कलेक्शन किया था.

एनिमल ने तीन दिन में धुरंधर से 86.67% ज्यादा कमाई की. धुरंधर का कलेक्शन 90 करोड़ हैऔर एनिमल का कलेक्शन 168.50 करोड़ था.

अक्षय खन्ना की एंट्री के आगे फेल बॉबी!

बता दें कि एनिमल में रणबीर कपूर के अलावा अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना अहम रोल में थे. फिल्म में तृप्ति डिमरी और बॉबी देओल का कैमियो भी था, जो कि छा गया था. तृप्ति डिमरी तो रातों रात स्टार बन गई थीं. वहीं बॉबी देओल ने भी अपने खूंखार अवतार से फैंस को कायल कर दिया था. फिल्म में पिता और बेटे के बॉन्ड को लेकर कहानी दिखाई गई थी.

वहीं धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन हैं. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं. इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज होना है. इस फिल्म में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा का आइटम नंबर भी है, जो छाया हुआ है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में धुरंधर क्या कमाल करती है. 

