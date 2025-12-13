Advertisement
3 घंटे 34 मिवट की फिल्म, जिसने 8 दिनों में मचाया कोहराम, हीरो नहीं.. विलेन ने लूटी लाइमलाटइट, विदेशों में भी की छप्परफाड़ कमाई

3 घंटे 34 मिवट की फिल्म, जिसने 8 दिनों में मचाया कोहराम, हीरो नहीं.. विलेन ने लूटी लाइमलाटइट, विदेशों में भी की छप्परफाड़ कमाई

2025 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कम ही फिल्में रिलीज होती हैं, जो दर्शकों के दिलों में घर कर जाए वो भी सिर्फ 7 से 8 दिनों के अंदर. ऐसी ही एक फिल्म पिछले हफ्ते भर से सिनेमाघरों में कोहराम मचाने में लगी हुई है. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि फिल्म के हीरो से ज्यादा चर्चा फिल्म के विलेन की हो रही है, जो विदेशों में भी छा गया है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:10 AM IST
2025 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई थी और रिलीज होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में आ गई. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर पहले से ही अच्छा बज बना हुआ था, जो रिलीज के बाद और मजबूत हो गया. फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने जिस तरह का माहौल बनाया था, फिल्म उससे भी कई ज्यादा दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आई. एक्शन, कहानी और किरदार दर्शकों को आखिर तक बांधे रखते हैं. 

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकार नजर आ रहे हैं. सभी कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों को मजबूती से निभाया है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि फिल्म में हीरो से ज्यादा विलेन लाइमलाइट में बना हुआ है. जी हां, हम यहां अक्षय खन्ना के किरदार की बात कर रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी एंट्री से पूरी फिल्म का माहौल ही बदल दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आदित्य धर ने ‘धुरंधर’ से जीत लिया दिल 

आदित्य धर की कहानी कहने का स्टाइल और स्क्रीनप्ले ने फिल्म को एक अलग पहचान दी. ‘धुरंधर’ की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ चर्चा में थी. माना जा रहा था कि वही फिल्म ज्यादा असर दिखाएगी, लेकिन ‘धुरंधर’ ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर पूरा माहौल ही बदल दिया. इस फिल्म ने रिलीज होते ही दर्शकों का रुझान तेजी से अपनी और खींच लिया. वर्ड ऑफ माउथ मजबूत रहा और सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई. 

अब ‘हीरो’ नहीं ‘विलेन’ का जमाना है... जिन्हें देख थिएटर में बजती हैं सीटियां, कैसे अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ला रहे ‘डार्क कैरेक्टर्स’ में बदलाव?

कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रही  ‘धुरंधर’

कमाल की बात ये है कि वीक डेज में भी सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ नजर आई. वहीं, अगर कमाई की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद मजबूत शुरुआत की. फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली. दूसरे दिन इसकी कमाई 32 करोड़ और तीसरे दिन 43 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. शुरुआती तीन दिनों में ही फिल्म ने साफ कर दिया कि ये लंबी रेस की खिलाड़ी है. इतना ही नहीं, फिल्म को वीकेंड का फायदा भी काफी अच्छा मिला और कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली.

विदेशों में भी कर रही छप्परफाड़ कमाई

चौथे दिन फिल्म ने 24.30 करोड़, पांचवें दिन 28.60 करोड़ और छठे दिन 29.20 करोड़ रुपये की कमाई की. सातवें दिन 29.40 करोड़ के साथ फिल्म का पहला हफ्ता 207.25 करोड़ रुपये पर खत्म हुआ. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक, आठवें दिन फिल्म ने करीब 35 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं नौवें दिन की शुरुआती कमाई 86 लाख रुपये बताई जा रही है. इन आंकड़ों के साथ ‘धुरंधर’ का भारत में टोटल कलेक्शन 240.11 करोड़ रहा. वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 306.25 करोड़ की कमाई की. 

