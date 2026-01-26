Dhurandhar फिल्म के बवाल काटने के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इसे लेकर तगड़ा बयान दिया है. फिल्ममेकर का कहना है कि फिल्म हर डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन करती नजर आई और इसकी क्वालिटी बेमिसाल है.
Dhurandhar 2025 Biggest Blockbuster: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' ने अभी तक वर्ल्डवाइड 1292.2 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को रिलीज हुए 2 महीने हो चुके हैं. फिल्म की रफ्तार कई रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद भले ही धीमी पड़ी लेकिन, रुकी नहीं. इस बीच आदित्य धर की मूवी को प्रोपेगेंडा कहने वालों को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने करारा जवाब दिया है.
दूसरी फिल्म से तुलना नहीं कर सकते
'धुरंधर' फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए इसे एक बेहद खास और असाधारण फिल्म बताया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है. विवेक रंजन का कहना है कि फिल्म हर डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन करती नजर आई और इसकी क्वालिटी बेमिसाल है.फिल्म मेकर ने कहा- 'धुरंधर एक बहुत अद्भुत फिल्म है. इसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म की क्वालिटी, हर डिपार्टमेंट में उसने एक्सेल किया है. निर्देशक आदित्य धर की भी मैं प्रशंसा करता हूं. जब मेरी आदित्य धर से बात हुई तो मैंने साफ कहा कि इस फिल्म की किसी दूसरी फिल्म से तुलना ही नहीं की जा सकती. ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बनेगी.'
प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया करारा जवाब
विवेक ने आगे कहा कि उन्हें आदित्य धर से खास लगाव है क्योंकि आदित्य कश्मीरी पंडित हैं और विवेक खुद इस मुद्दे से गहराई से जुड़े हुए हैं.इन्होंने कहा- 'मेरे दिल में आदित्य के लिए काफी प्यार है. ये एक अद्भुत फिल्म है और जो लोग इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं,उनका काम ही कुछ न कुछ कहना है. हर हिट फिल्म के साथ ऐसा होता है. मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि मेरी फिल्म आने से पहले ही लोग इसे प्रोपेगेंडा कह देते हैं. जिन लोगों को भारत का पार्टिशन ही प्रोपेगेंडा लगता है, उन्हें तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा लगेगी ही. उनके पास कोई इलाज नहीं है.'
