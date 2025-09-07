‘सैयारा’ ने कमाए 500 करोड़, लेकिन हाथ से निकल गई ‘आशिकी 3’, मोहित सूरी बोले- ‘मेरी फ्लॉप फिल्मों...’
‘सैयारा’ ने कमाए 500 करोड़, लेकिन हाथ से निकल गई ‘आशिकी 3’, मोहित सूरी बोले- ‘मेरी फ्लॉप फिल्मों...’

Aashiqui 3: मोहित सूरी इन दिनों अपनी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘सैयारा’ की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने ‘आशिकी 3’ से निकाले जाने पर भी खुलाकर बात की. उन्होंने बताया कि जब ऐसा हुआ तब उनको कैसा फील हुआ था और उनके दिमाग में क्या चल रहा था. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:48 AM IST
Mohit Suri On Aashiqui 3: इन दिनों अपनी ‘सैयारा’ फिल्म की सक्सेस का आनंद उठा रहे बॉलीवुड डायरेक्टर मोहित सूरी ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. ‘मलंग’ और ‘एक विलेन रिटर्न्स’ जैसी फिल्मों की असफलता के बाद वो मुश्किल दौर से गुजरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ‘सैयारा’ की सक्सेस से जबरदस्त वापसी की. ये उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म है, जो 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. 

इस सक्सेस के बावजूद मोहित सूरी को एक बड़ा झटका लगा, जब उनको ‘आशिकी 3’ से बाहर कर दिया गया. मोहित सूरी ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि वे ‘आशिकी 3’ को खुद डायरेक्ट करना चाहते थे और इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार कर रहे थे. लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उनके हाल के फ्लॉप्स देखकर आगे बढ़ने का फैसला किया. मोहित ने कहा, ‘ये बिजनेस है, मैं उन्हें दोष नहीं देता. यहां तक कि मेरे परिवार वाले भी, जो फैसले का हिस्सा थे, उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

असफलता का दबाव

मोहित सूरी ने माना कि ये उनके लिए पर्सनली काफी दुख देने वाली बात थी. ‘एक विलेन रिटर्न्स’ के बाद मोहित सूरी पर काफी दबाव था. उन्होंने बताया कि उस समय वो दूसरों की सलाह पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगे थे. मोहित ने बताया, ‘जब आप नीचे होते हैं तो दूसरों की बातें और ज्यादा गिरा देती हैं. 20 साल काम करने के बाद जब फिल्म फ्लॉप हो, तो डर लगता है कि शायद अब सबसे अच्छा वक्त निकल गया है’. इस दौर ने उन्हें मेंटली बहुत परेशान किया.

1 साल 4 महीने पुरानी महाफ्लॉप फिल्म, 250Cr के बजट में कमाए सिर्फ 68Cr, सेट पर ताज होटल से आता था 800 लोगों का खाना, 200Cr का लगा चूना

गलतियों से सीख

मोहित सूरी ने माना कि बॉक्स ऑफिस के पीछे भागते-भागते उन्होंने फिल्मों की आत्मा खो दी. ‘एक विलेन 2’ के बारे में उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ सीक्वल, रीमिक्स गाने और स्टार कास्ट जोड़ने में लगा था. असली कहानी पर ध्यान ही नहीं दिया. सिर्फ 16 करोड़ की ओपनिंग पाने की कोशिश कर रहा था. नतीजा ये हुआ कि फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई’. इस गलती ने उन्हें सिखाया कि फिल्में दिल से बनानी चाहिए, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘आशिकी 3’ अब अनुराग बसु के साथ

मोहित सूरी का साफ कहना है कि अब उन्हें ‘आशिकी’ जैसी फिल्म से जुड़ाव महसूस नहीं होता. उनका मानना है कि बिना आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के ‘आशिकी’ पूरी नहीं हो सकती. अब प्रोड्यूसर्स ने इस प्रोजेक्ट को अनुराग बसु को सौंप दिया है. अनुराग बसु इस रोमांटिक ड्रामा में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला को लेकर फिल्म बना रहे हैं. हालांकि, इसका नाम अभी ‘आशिकी 3’ तय नहीं किया गया है.

सैयारा से मिली नई पहचान

भले ही मोहित सूरी ‘आशिकी 3’ और ‘अवारापन 2’ से बाहर हो गए हों, लेकिन ‘सैयारा’ ने उन्हें एक नई पहचान दी है. ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट रही, बल्कि इंडस्ट्री में भी हलचल मचा दी. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़े-बड़े सितारे भी हैरान हैं कि नए चेहरे इतनी बड़ी हिट कैसे दे गए. मोहित के लिए ये फिल्म सिर्फ सफलता नहीं बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस और अपनी असली पहचान का सबूत है कि मेहनत और क्रिएटिविटी से हमेशा वापसी की जा सकती है.

