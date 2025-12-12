इन 6 मुस्लिम देशों ने रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ पर लगाया बैन, फिर भी दुनियाभर में कमा डाले 306.25 करोड़, क्यों आया पाकिस्तान को गुस्सा?

Dhurandhar Banned in 6 Muslim Countries: रणवीर सिंह की नई स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ भारत में खूब धूम मचा रही है, लेकिन इसकी इंटरनेशनल रिलीज को बड़ा झटका लगा है. खास तौर पर मिडिल ईस्ट में. सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर को 6 गल्फ देशों में बैन कर दिया है, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है. इन 6 गल्फ देशों में इस फिल्म को स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं दी.

वहां की अथॉरिटीज ने फिल्म की कहानी में मौजूद कथित एंटी-पाकिस्तान मैसेजिंग पर आपत्ति जताई, जिसके चलते इसे सभी जगह बैन कर दिया गया. इस बैन के बाद फिर वही पुरानी बहस शुरू हो गई है कि सीमापार मुद्दों पर बनी भारतीय फिल्मों को गल्फ देश इतने कड़े नियमों के साथ क्यों देखते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने पूरी कोशिश की कि ‘धुरंधर को गल्फ के सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सके, क्योंकि ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है.

6 मुस्लिम देशों में बैन हुआ ‘धुरंधर’

लेकिन फिल्म को हर जगह से क्लियरेंस रिजेक्ट कर दिया गया. इंडस्ट्री से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि टीम को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मेकर्स ने पूरी कोशिश की. सोर्स के मुताबिक फिल्म को कई देशों ने सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया, क्योंकि इसे एंटी-पाकिस्तान फिल्म समझा जा रहा था. टीम ने कई मीटिंग्स के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा. ये पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले कई फिल्मों पर बैन लगाया जा चुका है.

‘धुरंधर’ से पहले इन फिल्मों में पर भी लगा बैन

इन फिल्मों में 'फाइटर', 'स्काई फोर्स', 'द डिप्लोमैट', 'आर्टिकल 370', 'टाइगर 3' और 'द कश्मीर फाइल्स' जैसी कई फिल्में शामिल हैं, जिनको गल्फ देशकों में बैन कर दिया गया. यहां तक कि 'फाइटर' को यूएई में रिलीज के अगले ही दिन हटा दिया गया था. यूएई में 'फाइटर' का एक बदला हुआ वर्जन भी भेजा गया था, लेकिन वो भी पास नहीं हुआ. ऐसे मामलों ने बॉलीवुड को बार-बार ये एहसास कराया है कि इंटरनेशनल मार्केट में राजनीतिक या सेंसेटिविट विषयों वाली फिल्मों पर नजर रहती है.

सिर्फ 7 दिनों में कमा डाले 200 कोरड़ से ज्यादा

हालांकि, ‘धुरंधर’ के लिए ये बैन बड़ा झटका था, फिर भी भारत में इसकी कमाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. फिल्म को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और दर्शक इसे लेकर लगातार पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दे रहे हैं. फिल्म ने भारत में सिर्फ एक हफ्ते में 200 करोड़ नेट कलेक्शन पार कर लिया है. ओवरसीज में भी फिल्म ने अच्छी कमाई की है और गल्फ मार्केट को छोड़कर लगभग 44.5 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं. लंबे समय बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने इस फिल्म के जरिए वापसी की है.

दुनियाभर में कमा चुकी 306.25 करोड़

उनकी आखिरी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' थी, जो 2019 में आई थी. ‘धुरंधर’ को लेकर ये अफवाह भी चली कि ये मेजर मोहित शर्मा की कहानी पर आधारित है, लेकिन निर्देशक ने इसे खारिज कर दिया. डायरेक्टर का कहना है कि कहानी असल जियो-पॉलिटिक्स और RAW की अंडरकवर ऑपरेशन से इंस्पायर है. रणवीर सिंह के साथ फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. बता दें, फिल्म अब तक दुनियाभर में लगभग 306.25 करोड़ रुपए कमा चुकी है.