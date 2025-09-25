OG Movie Twitter Review: पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म, किसी को लगी फाड़ू, तो किसी को लगी वन टाइम वॉच... क्या बोली पब्लिक?
OG Movie Twitter Review: पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म, किसी को लगी फाड़ू, तो किसी को लगी वन टाइम वॉच... क्या बोली पब्लिक?

OG Movie Twitter Review: इस साल कई मोस्ट अवेटेड फिल्मों ने बड़े पर्दे पर दस्तक की, जिनमें एक पवन कल्याण और इमरान हाशमी की एक्शन-क्राइम फिल्म 'ओजी' भी शामिल है. जो आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोगों के रिएक्शन और रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं. चलिए जानते हैं ऑडियंस को कैसी लगी ये फिल्म?

Sep 25, 2025
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म का रिव्यू
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म का रिव्यू

फिल्म: ओजी 
डायरेक्टर: सुजीत
स्टारकास्ट: पवन कल्याण, इमरान हाशमी, श्रिया रेड्डी, प्रकाश राज 
स्टार: 3.5

Movie Twitter Review: इस साल कई मोस्ट अवेटेड फिल्में सिनेमाघरों में आई हैं, जिनमें पवन कल्याण और इमरान हाशमी की नई तेलुगु एक्शन-क्राइम फिल्म 'ओजी' भी शामिल है, जो आज यानी 25 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. खास बात ये है कि ये पवन कल्याण की साल की दूसरी फिल्म है, जबकि इमरान हाशमी की ये पहली तेलुगु फिल्म है और उनका साउथ डेब्यू. फिल्म में पवन ओजस गंभीर (OG) का किरदार निभा रहे हैं और इमरान गैंगस्टर ओमी भाऊ का.

ओजस गंभीर एक दशक बाद मुंबई लौटते हैं और अपने पुराने राइवल गैंगस्टर ओमी भाऊ का सामना करते हैं. फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन उनके साथ कान्मनी के रोल में हैं. इसके अलावा अर्जुन दास, श्रीया रेड्डी और प्रकाश राज जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन सुजीत ने किया है और प्रोडक्शन डीवीवी दनय्या के बैनर तले हुआ है. इसका प्रीमियर शो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ था. जहां से लोगों के रिव्यू सामने आ चुके हैं. चलिए जानते हैं ऑडियंस को कैसी लगी ये फिल्म?

लोगों को कैसी लगी 'ओजी'?

They Call Him OG को देखने वाले दर्शकों के बीच रिएक्शन मिला-जुला रहा. कुछ यूजर्स ने इसे शानदार एक्शन और पावर स्टार पवन कल्याण के दमदार परफॉर्मेंस वाली फिल्म बताया. वहीं, कई लोगों ने फिल्म को ज्यादा लंबा और कहानी को थोड़ा कमजोर बताया. कुछ ने खास तौर से क्लाइमेक्स और सेकेंड हाफ को औसत बताया. फिल्म के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर को ज्यादातर लोगों ने पसंद किया, जबकि कुछ ने इसे ओवरस्टाइलिश और बिना इमोशनल कनेक्शन वाला बताया.

X (पहले ट्विटर) पर फिल्म के रिव्यू सामने आ रहे हैं. जहां ये भी सामने आया कि फिल्म टेक्निकल अच्छी है. स्टंट कोरियोग्राफी, सेट डिजाइन और फाइट सीक्वेंस का क्रिएशन काफी इंप्रेसिव है. लेकिन कहानी का टेम्पलेट कुछ नया नहीं है और गैंगस्टर राइवलरी की क्लासिक प्लॉटलाइन को देखा गया है. पहले हाफ में पवन कल्याण के हीरोइक सीन दर्शकों को जोड़ते हैं, जबकि दूसरे हाफ में लगातार स्टंट और एक्शन की भरमार है. फिल्म के कुछ सीन ट्रेलर और टीजर से लिए गए हैं.

फिल्म में पावर स्टार फैन बेस को खास तवज्जो दी गई है. सुजीत ने साधारण गैंगस्टर ड्रामा को बड़े परदे पर एक मसालेदार एंटरटेनमेंट बना दिया है. थमन के बैकग्राउंड स्कोर ने एक्शन सीक्वेंस को और मजेदार बनाया है. पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शकों ने बेहद शक्तिशाली और अट्रैक्टिव बताया. हालांकि, कुछ लोगों ने निर्देशन, स्क्रीनप्ले और सॉन्ग्स में कमी बताई और फिल्म की कहानी को कमजोर माना. कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल फिल्म को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं.

पहले दिन का कलेक्शन

वहीं, अगर फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग में लगभग 75 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो पवन कल्याण की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड को पार कर गए हैं. भारत में 4,296 शो में फिल्म ने लगभग 29.93 करोड़ की कमाई की है और ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है. फिल्म का अनुमानित प्रोडक्शन बजट लगभग 250 करोड़ रुपये (करीब $30 मिलियन) बताया जा रहा है, जिससे ये तेलुगु फिल्मों में से एक महंगी फिल्मों में शामिल हो गई है.

