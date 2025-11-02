Advertisement
ऐसा रहा ‘बाहुबली द एपिक’ का दूसरा दिन, कमाई में आई भारी गिरावट, इतने करोड़ का हुआ नुकसान, खाली पड़े सिनेमाघर

Baahubali The Epic Day 2: जब ‘बाहुबली: द एपिक’ का ऐलान हुआ था तब लोगों में इसको लेकर भारी एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद इसकी कमाई को देखकर लगता नहीं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पा रही है. पहले दिन ने थोड़ा जोर पकड़ा था, लेकिन दूसरे दिन हालत बेहद खराब रही. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 02, 2025, 02:24 PM IST
Baahubali The Epic Box Office Day 2: ‘बाहुबली’ के फैंस आज भी उस दुनिया को नहीं भूल पाए हैं, जिसको एस एस राजामौली ने डायरेक्ट किया था. अब जब ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इसको एक बार फिर सिनेमाघरों में दोबारा उतारा गया है. खास बात ये है कि इस बार फिल्म को राजामौली की दोनों ब्लॉकबस्टर ‘बाहुबली 1’ और ‘बाहुबली 3’ को मिलाकर बड़े पर्दे पर उतारा है. साथ ही फिल्म में कुछ ऐसे सीन भी हैं, जिनको पिछले फिल्मों में काट दिया गया था. 

री-एडिटेड ‘बाहुबली: द एपिक’ में नए विजुअल्स, रिमास्टर्ड ऑडियो और कुछ नए सीन जोड़े गए हैं. ये मौका फैंस के लिए यादगार है क्योंकि वे दोबारा बड़े पर्दे पर उस कहानी को जी पाएंगे जिसने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया था. फिल्म 31 अक्टूबर, 2025 को अमेरिका में रिलीज हुई और अब भारत में भी पहुंच चुकी है. रिलीज के पहले दिन फिल्म ने भारत में 9.25 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दुनियाभर की कमाई 14 करोड़ रुपये रही. लेकिन दूरे दिन फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दूसरे दिन कमाई में आई भारी गिरावट

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को ‘बाहुबली: द एपिक’ ने 7.1 करोड़ रुपये कमाए, जो पहले दिन के मुकाबले 26.42 प्रतिशत की गिरावट है. इसके बावजूद दर्शकों का जोश कम नहीं हुआ. भारत में फिल्म की टोटल कमाई अब 17.9 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 27.85 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है. तेलुगू दर्शकों ने फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार दिखाया. तेलुगू वर्जन ने 4.75 करोड़ रुपये कमाए, जबकि हिंदी में 1.65 करोड़ रुपये की कमाई हुई. 

बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप, तो OTT पर सुपरहिट, 2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म छू लेगी दिल, 33 सेकंड के 1 सीन ने लूटी लाइमलाइट, सोशल मीडिया पर भी छाया

साउथ में मिल रहा फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स 

तमिल से 0.5 करोड़, मलयालम से 0.17 करोड़ और कन्नड़ से 0.03 करोड़ रुपये मिले. शनिवार को तेलुगू वर्जन की थिएटर ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा 53.04% रही. वहीं तमिल में 40.43% और हिंदी में सिर्फ 14.90% रही. इससे साफ है कि साउथ इंडिया में फिल्म को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है. एक इंटरव्यू में राणा दग्गुबाती ने बताया, ‘‘बाहुबली’ ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी’. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरी जिंदगी बदली है. ‘बाहुबली’ ने हर फिल्ममेकर और दर्शक की सोच बदल दी’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 साल बाद भी कायम है फिल्म का जादू 

उन्होंने आगे कहा, ‘लोग अब फिल्में अलग नजरिए से बनाते और देखते हैं. 10 साल बाद भी इसका इफेक्ट कायम है और अब जब ये फिल्म दोबारा आ रही है, तो वही पुराना जादू लौट आया है’. राणा का मानना है कि ‘बाहुबली’ ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई दी. इसकी कहानी शिवा नाम के एक लड़के की है, जो महिष्मति राज्य से दूर पला-बढ़ा होता है. बाद में उसे पता चलता है कि वो असल में वो महेंद्र बाहुबली है, अमरेंद्र बाहुबली का बेटा, जिसके भाई भल्लालदेव ने उसको मरा दिया था और मां को कैद में रखा हुआ है.

