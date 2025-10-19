Advertisement
trendingNow12967681
Hindi Newsबॉलीवुड

2025 की सबसे बड़ी अपकमिंग हॉरर फिल्म, जिसको लेकर छिड़ा विवाद, मेकर्स को जारी करना पड़ा स्टेटमेंट, 12 दिन बाद होगी रिलीज

2025 Upcoming Horror Film: आज से ठीक 12 दिन बाद बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हॉरर फिल्म दस्तक देने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. हालांकि, फिल्म के पोस्टर्स को लेकर कुछ विवाद छिड़ गया है, जिसके बाद मेकर्स को एक ऑफिशियर स्टेटमेंट तक जारी कर फैंस से अपली करनी पड़ी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 की सबसे बड़ी अपकमिंग हॉरर फिल्म, जिसको लेकर छिड़ा विवाद
2025 की सबसे बड़ी अपकमिंग हॉरर फिल्म, जिसको लेकर छिड़ा विवाद

2025 Biggest Upcoming Horror Film: फिल्म ‘डीयेस ईरे’ (Dies Irae) के मेकर्स ने हाल ही में फैंस से एक खास अपील की है. निर्देशक राहुल सादासिवन की इस हॉरर थ्रिलर फिल्म में प्रणव मोहनलाल लीड रोल निभा रहे हैं. टीम ने फैंस से कहा है कि वे फिल्म के अनऑफिशियल पोस्टर्स न बनाएं और न ही शेयर करें, क्योंकि इससे फिल्म की असली थीम और लुक पर असर पड़ सकता है. मेकर्स का कहना है कि फिल्म का टोन और विजुअल्स बहुत सोच-समझकर बनाए गए हैं, जिन्हें गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए.

शनिवार को फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ‘ऑल नाइट शिफ्ट्स’ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस बारे में एक बयान जारी किया. उन्होंने लिखा, ‘हम #DiesIrae के लिए लोगों के प्यार और जोश के बेहद आभारी हैं. लेकिन हम निवेदन करते हैं कि कोई भी अनऑफिशियल पोस्टर शेयर या रीशेयर न करें, जो फिल्म की असली टोन को बदल दें. सभी ऑफिशियल अपडेट्स और आर्टवर्क्स हमारे पेज @allnightshifts पर उपलब्ध हैं’. इस पोस्ट के बाद फैंस ने मेकर्स के फैसले की तारीफ की है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Night Shift Studios (@allnightshifts)

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिला ‘A’ सर्टिफिकेट

इस बीच, फिल्म के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है. हाल ही में मेकर्स ने बताया कि ‘डीयेस ईरे’ को सेंसर बोर्ड से ‘A’ सर्टिफिकेट मिल गया है. प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘#DIESIRAE Certified A! फिल्म 31 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी’. इस फिल्म में प्रणव मोहनलाल लीड रोल में नजर आएंगे और इसका निर्देशन राहुल सादासिवन ने किया है. इस खबर के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साटइमेंट देखी जा रही है.

32 साल का सिंगर, 83,00,00,000 नेटवर्थ... लेकिन नहीं गाता बॉलीवुड गाने, एक शो के लेते हैं 40 लाख, 6.25 लाख में बिकटी हैं टिकटें

12 दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज 

फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसको काफी पसंद किया गया, जिसके देखने के बाद फैंस का साफ कहना है कि ये इस साल की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म होने वाली है. ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म को लेकर फैंस की खुशी और एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं है. अब फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक हैं और 31 अक्टूबर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ट्रेलर में एक बुजुर्ग औरत एक आदमी से उसके बेटे के अजीब व्यवहार को लेकर सवाल करती है. 

फिल्म के ट्रेलर ने जीता लोगों का दिल 

वो कहता है, ‘लोग क्या सोचेंगे?’ तो औरत जवाब देती है, ‘अब देखो, वही डर सच्चा साबित हुआ’. इस डायलॉग से कहानी के मिस्टीरियस माहौल की झलक मिलती है. फिल्म एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे लोग अभिशप्त मानते हैं. वो अजीब घटनाओं का सामना करता है, लेकिन डर की वजह से किसी से कुछ कह नहीं पाता. बताया जा रहा है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है और इसे 31 अक्टूबर यानी हैलोवीन पर दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा. इस पहले मेकर्स ‘ब्रम्मायुगम’ जैसे हिट दे चुके हैं. 

बन सकती है इस साल की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म

राहुल सादासिवन की पिछली फिल्म ‘ब्रम्मायुगम’ ने मलयालम सिनेमा में हॉरर की नई पहचान बनाई थी. इस फिल्म में मेगास्टार ममूटी ने लीड रोल निभाया था और ये फिल्म अपने यूनिक विजुअल स्टाइल और कहानी के लिए काफी सराही गई थी. ‘डीयेस ईरे’ में भी ‘ब्रम्मायुगम’ के कई टेक्नीशियन्स शामिल हैं. सिनेमैटोग्राफर शेहनाद जलाल, आर्ट डायरेक्टर जोथिश शंकर और एडिटर शफीक मोहम्मद अली फिर से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. फिल्म की कहानी, बैकग्राउंड और डायरेक्शन देखकर लग रहा है कि ‘डीयेस ईरे’ इस साल की सबसे बड़ी हॉरर फिल्मों में से एक साबित होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Horror Movie

Trending news

कोई गरीब पैसे के कारण जेल में नहीं रहेगा... दिवाली पर SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
कोई गरीब पैसे के कारण जेल में नहीं रहेगा... दिवाली पर SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?